Gaziantep'te 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin durdurup arama yaptığı araçta 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis 1 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-10-19 11:59:53



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