10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 10 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep’e kaçak sigara getireceği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 10 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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