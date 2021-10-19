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Kadın basketbol maçında erkek şiddeti Genç kızların basket maçında erkekler kavga etti, ortalık birbirine girdi Hakem kararları beğenilmeyince tartışma çıktı Tartışma sonrası salonun ışıkları kapatıldı, genç sporcular büyük korku ve panik yaşadı

İHA

Kadın basketbol maçında erkek şiddeti Genç kızların basket maçında erkekler kavga etti, ortalık birbirine girdi Hakem kararları beğenilmeyince tartışma çıktı Tartışma sonrası salonun ışıkları kapatıldı, genç sporcular büyük korku ve panik yaşadı

Gaziantep'te oynanan U18 kız basketbol müsabakasında ev sahibi takımın erkek antrenör ve kulüp görevlileri, bir pozisyonda hakemlere uzun süre tepki gösterip, itiraz etti. Hızını alamayan antrenör ve görevliler, rakip takımın kadın antrenör ve kulüp yöneticileri ile tartıştı. Saha ışıklarının da karartıldığı müsabaka ertelenirken, büyük korku yaşayan kadın sporcu, teknik heyet ile yöneticiler polis nezaretinde sahadan çıkabildi.
Olay, 17 Ekim 2021 Pazar günü Şehitkamil ilçesi Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Basketbol Kulübü ile Şehitkamil Belediyespor takımları arasında oynanan U18 kız basketbol müsabakasında verilen bazı hakem kararları sonrası tartışma yaşandı. Tartışma ve itirazlar sonrası hakemlerin ev sahibi ekip Şehitkamil Belediyespor aleyhine teknik faul vermesi üzerine ortalık karıştı.

Teknik faul sonrası ortalık karıştı
İddiaya göre, hakem kararlarına itiraz eden ev sahibi ekip teknik sorumluları ile yöneticileri, rakip takım yöneticileri ve teknik ekibiyle de tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası salonda ve tribünlerde ortalık karışırken, tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında bazı kişilerin darp edildiği iddia edilirken, salonun ışıklarının kapatılması sonrası ise genç sporcular ile tribündeki aileleri büyük korku ve panik yaşadı. Rakip takımın oyuncuları, teknik heyeti, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, olay yerine çağrılan polis nezaretinde sahadan ayrılabildi.

"Hakem kararlarını beğenmeyin ortalığı karıştırdılar"
Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol Kulübü Yöneticisi Birgül Kandemir, "Gaziantep Basketbol Kulübü ile Şehitkamil Belediyespor U18 kız basketbol final müsabakasında verilen bazı hakem kararlarına rakip takım antrenörleri itiraz etti. Verilen kararlara tepki gösteren rakip takım yöneticileri ve antrenörleri bizlere de tepki gösterdi. O sırada tribün de karıştı. Biz de ortalık karışmasın diye sakin olmalarını istedik. Sonrasında bir anda salon ışıkları kapatıldı ve güvensiz bir şekilde karanlıkta kaldık. Tribünde yaşanan tartışmalar esansında ise rakip yöneticileri bizim yöneticimiz Oktay bey ve ailesine hakaretler ederek üzerine yürüdü. Orada can güvenliğimiz yoktu. Takım olarak genç sporcularımız çok tedirgin oldu ve çok korkuttu. Biz yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini ve bir açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

"Sporcularım büyük korku ve panik yaşadı"
Gaziantep Basketbol Kulübü Genç Takım Antrenörü Seher Didem Büyükkonuklu ise, "Gaziantep Basketbol Kulübü ile Şehitkamil Belediyespor U18 kız basketbol final müsabakasında bir anda ortalık karıştı. Maç içerisinde verilen bazı hakem kararları sonrası tartışma çıktı. Saha içerisinde başlayan tartışmalar tribüne de sıçradı ve tribündeki rakip takım yöneticileri bizim yöneticilerimize sataştı. Saha içerisindeki tartışmalar tribüne sıçrayınca saha kenarındakiler tribüne çıktı. O esnada bir anda salonun ışıkları kapatıldı ve genç sporcularımız büyük korku ve panik yaşadı. Sonrasında da polis salona geldi ve polis ekipleri geldikten sonra salondan çıkabildik. Bizim amacımız orada spor yapmak, spora destek vermek. Biz böyle olayları tasvip etmiyoruz. Bu olaylardan sporcularımız çok olumsuz etkilendi. Sporcuların psikolojini düzeltmek bizim için çok zor olacak. Saha içerisinde tartışmalar olabilir ama bu kadar büyütülmemesi lazımdı, ışıkların kapatılmaması lazımdı. Biz bu olaylar sonrası gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olaylar sonrası U18 kız basketbol takımlarının karşılaşması hakem tarafından tatil edilirken, Gaziantep Basketbol Kulübü yöneticileri ve antrenörleri karakola giderek Şehitkamil Belediyespor antrenörleri ile sporcularından şikayetçi oldu.

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