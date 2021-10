Kadın kooperatifçiliğin sürüdürülebilirliği tartışıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan Kadın Kooperatifçiliğinin Dünü Bugünü ve Sürdürülebilirliği Sempozyumunda konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, ''Toplumun bir kanadı kadın, bir kanadı erkek. Eğer uçmak istiyorsak bu iki kanadın iş birliği içinde çalışması gerekiyor” dedi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen sempozyumdakooperatif tanımının kadınların ruhuna uyduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Balat konuşmasında şunları söyledi: “Kadınlar aracıları sevmez, biz doğrudan üretiriz, söyleyeceklerimizi söyleriz. Onun için kooperatifçilik ruhu kadınlara çok yakışıyor. Kadınların iş gücüne katılımı Avrupa ortalamalarının altında. Türkiye’de kooperatif sayılarının az olduğu ama çok ciddi fark oluşturduklarını biliyorum. Dünya Bankası verilerine bakıldığında, kadın kooperatiflerinin başarı hikâyeleriyle dolu olduğunu göreceğiz. Bu duruma şaşırmıyorum çünkü kadınlarımıza güveniyorum. Peygamberimiz bir Hadisi Şerif’inde, ‘Kadınları ancak kerim olanlar ikram ederler’ diyor. Bunun anlamı, değerli olanlar kadına değer verirler. Gaziantep bu açıdan son derecede şanslı çünkü şehrin önderlerinden Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, diğer ilçe başkanlarımızın, kent konseyimizin kadına ne kadar değer verdiğini ve ne kadar ufuklarını açmaya çalıştıklarının çok iyi biliyorum.Kadınlar, aslında eşit adım atmak istiyor, geride kalmak istemiyor. Bu adımda ne mutluyum ki erkek kardeşlerimizin de yanında olduğunu görmek son derece sevindirici, umutlandırıcı. Bizim onların desteğine ihtiyacımız var. Toplumun bir kanadı kadın, bir kanadı erkek. Eğer uçmak istiyorsak bu iki kanadın iş birliği içinde çalışması gerekiyor.”

''Gaziantep bu alanda Türkiye'de ilk olan bir şehir''

Kadın kooperatiflerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözenise dünyada giderek artan bir kooperatifleşme eğiliminin olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “3 milyara yakın insan dünyada bir kooperatifin üyesi, 3 milyona yakın da kooperatifin olduğu biliniyor. Bu toplantıyı Gaziantep’te gerçekleştirmiş olmanın önemli bir yönü; Gaziantep bu alanda Türkiye’de ilkleri olan bir şehir. Kadın kooperatifçiliğini güçlendirme, onları harekete geçirme, destekleme konusunda gerek yerel yönetimlerin gerek buradaki sosyal girişimci kadınlarımızın kooperatifleşmeleri kayda değer ve diğer illerle kıyaslandığında çok önde gidiyor. Gaziantep’te kooperatifleşme üzerinden ihracat aşamasında gelmiş kadın kooperatiflerimiz var. Yerel ürünleri pazarlama ve üretim noktasında, tarım alanında çok başarılı kooperatifler hayata geçmiş durumda. Türkiye genelinde de giderek artan bir şekilde özellikle KOBİ bankacılığı üzerinden kooperatiflerin desteklenmesi, hibeli programlarının verilmesi, kadın kooperatiflerinin gelişmesi noktasında Ticaret Bakanlığının çalışmaları var. Geçtiğimiz günlerde de mecliste Sanayi Ticaret Komisyonu kadın kooperatiflerinin gelişmesi noktasında bir kanun teklifi hazırlandı. Bundan sonra kooperatif bir üçüncü sektör, bir sosyal ekonomi olarak gündelik hayatımıza çok daha fazla katılmış olacak.”

Kooperatifçilik her yönüyle tartışılacak

Kooperatiflerin her durumda kadınlar için bir etkileşim ve dayanışma imkânı sağladığını kaydeden Sempozyum Başkanı GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Bayıl Oğuzkan, kooperatif çatısı altında farklı yeteneklere sahip kadınların bir araya gelerek ortak bir kapasite oluşturabilmeleri, ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına büyük fayda sağladığını ifade etti. Doç. Dr. Oğuzkan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Ekonomik yönden ayakta durabilen kadınlar ailesine, yaşadığı toplumsal çevreye ve ülkesine daha faydalı bir birey olarak toplumsal hayatta hak ettiği yeri alabilecektir. Dolayısıyla kooperatifler, özellikle kadınların bulunduğu toplumda ekonomik ve sosyal hayata katilim sağlamalarında önemli bir işletme modeli olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda gerek ulusal gerekse de yerelde artış gösteren kadın kooperatiflerinin işleyiş mekanizmalarının ve yasal mevzuatlarının masaya yatırılacağı bu sempozyumda özellikle birçok ülkede kalkınma modelleri olarak da önemli rolleri bulunan kooperatifçilik her yönü ile tartışılacak.”

''Kadınlarımızın emeği kutsaldır''

Sempozyumun yerel ve ulusal bazdafaydalı olacağını belirten Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, “Bir takım bilimsel değerlerle bu işin yürütüleceğini umuyorum. Ayrıca kooperatifçiliğin geçmişine bakıldığında 1923 ve 1924 yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış, ülkede 200 civarında kooperatif kurulmuştur. Kadınlarımız bu ilk kurulan kooperatiflerimizde yer almıştır. İnancımız gereği emek çok kutsal bir değerdir. Kadınlarımızın emeği çok daha kutsaldır” diye konuştu.

Böyle bir programda birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, “Gaziantepli kadınların bir arada olduğu ve dayanışma içerisinde çalıştığı her programın sonunda başarıyla ayrıldıklarını gördüm. Daha önce yapılan çalışmalar bundan sonra yapılacak çalışmaların alt yapısı oldu. Gaziantep’teki kadınların ne kadar güçlü olduğunu bu tür çalışmalarla görmüş olduk. Bu program vesilesiyle de tekrar bir kadın dayanışması örneği göstererek bir araya geldik. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda birlikte olmayı diliyorum” diye konuştu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, sempozyumdaki konuşmaları sonrası Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen’e hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.