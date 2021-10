Şahin GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya geldi. Fatma Şahin, “Öğrencilerimizle birlikte üniversite şehri Gaziantep’te her bir öğrenciye ulaşmak istiyoruz” dedi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Öğrenci Buluşması Etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerle sohbet edip, Gaziantep ve gündeme ilişkin öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“Korkunç bir rekabet var”

Öğrencilerin aydınlık geleceğimiz olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin öğrencilere baktığında ülkenin emin ellerde olduğunu, güzel yarınların bizi beklediğini ifade etti. Matematik, coğrafya, fizik, kimya, ilim ve irfanın hepsinin çok önemli olduğunu ama bir taraftan da sınırların kalktığı dünya vatandaşlığının varlığına işaret eden Şahin, “Artık yanımızdaki arkadaşlarla yarışmıyoruz. Avrupa’daki, Amerika’daki bir gençle veya dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan bir gençle yarışıyoruz. Korkunç bir rekabet var. Fark oluşturmak için kendimizi dirençli bir hale dönüştürüp, daha çok çalışıp, kendimizi iyi yetiştireceğiz. Fark yaratamadığımız ve herkes gibi olduğumuz zaman hayat daha da zorlaşır. Önümüzde koca bir hayat var. İki çocuğuma bakar gibi size bakıyorum. O yüzden biz de elimizden geleni yapacağız siz de daha çok çalışıp çabalayıp mücadele ederek kendinizi iyi yetiştirin. Dijital kütüphane kurduk. Ulaşmak istediğiniz kitaplar dijital kütüphanemizde mevcut. Lütfen kurduğumuz kütüphaneye girin ve kitap okuyun. Kitap öneriniz varsa önerin onları da yükleyelim. Her kitap bir dünyadır. Okuyup, okutmamız lazım. Nerdeyse her alanla ilgili kurslarımız GASMEK bünyesinde mevcut. Alanınızla ilgili olsun ya da olmasın kurslarımıza gidin yeni şeyler öğrenin. Toplum huzuru bireyin mutluluğundan geçer. Biz belediyeciyiz bu tür imkânları vermekten sorumluyuz” dedi.

Gaziantep’e 3 yeni kütüphane

Öğrencilerin yeni kütüphane yapılması konusundaki sorusunu yanıtlayan Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep’e 3 yeni kütüphane yapılacak. Mehmet Tahmazoğlu başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin benzerini Şahinbey’de yapmayı planlıyor. Rıdvan Fadıloğlu Başkanımız Şehitkamil’de yeni bir kütüphane açacak. Yine Üniversiteye yakın, Valiliğimizle birlikte Kadı Değirmeni civarında bir kütüphane projemiz var” diyerek öğrencilere yeni açılacak kütüphanelerin müjdesini verdi. Şahin konuşmasının son kısmında, “Bilim, spor, eğitim, kültür ve sanayi şehri Gaziantep’in yanına ne koymak istiyorsanız koyalım. Bunun için gücümüz ve imkânımız var. Her imkân birer imtihandır. Bizden ne istiyorsanız gücümüz ölçüsünde yaparız. Yapamadığımızı da niye yapamadığımızı söyleriz. Eğitim, kültür, sanat ve diğer alanlarda yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’la birlikte iki yılda 43 kitap çıkardık. Sempozyumlar, konferanslar düzenledik” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde lokomotif olacak insanlar istiyoruz”

Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan ise konuşmasında, İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Okullarının medeniyetimizin aslında bedendeki ruhunu taşıyan önemli kurumları olduğunu vurgulayarak, “Bir şehirde iki İlahiyat Fakültesi’nin olması avantajdır. İhtiyacı sizin belirlemeniz halinde olay dinamikleşir, aksiyona dönüşür. Çünkü biz arkamızda vagon olacak insanlar değil önümüzde lokomotif olacak insanlar istiyoruz. Toplumda düşünen beyinler, aksiyon üreten şevkli yürekler olduğu müddetçe biz bir ilerlemeden bahsedebiliriz” diye konuştu.

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.