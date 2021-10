Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, muhtarların taleplerini karşılayacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluştular. Programa Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile Şehitkamil Yazı İşleri Müdürü Tahir Karacaoğlu da katıldı. Yapılan konuşmaların ardından sorucevap bölümüne geçildi. Muhtarlar, temsil ettikleri mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını anlattılar. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü adına çalışma başlatacaklarını söylediler.

''Gerçekten büyük bir aileyiz''

Programda konuşan ve en yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle burada bulunan muhtarlarımızın şahsında tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Her zaman söylediğim bir şey var. Anneler Günü, Babalar Günü bir gün kutlanamaz. Muhtarlar Günü de bir günlük değildir. 365 gün 7/24 halk ile iç içe olan siz değerli muhtarlarımızın her günü kutlu olsun. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehitkamil’de biz gerçekten büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde taraf değiliz, hepimiz bir tarafız. Çünkü hepimiz millete hizmet etmek için buralardayız. Bizim tek bir noktaya odaklanarak millete hizmet etmek adına biz emek vereceğiz.”

Amaç en iyi hizmeti sunmak

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, muhtarlarla büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, 'Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, sizlerin günü. Bir kez daha hepinizin Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde başarılı bir şekilde inşallah daha nice Muhtarlar Günü’ne erişmenizi diliyorum. Tabi muhtarlık müessesesi Osmanlı’dan günümüze kadar gelen köklü müesseselerden bir tanesidir. Muhtarlarımız, her zaman vatandaşlarımızın yanında devleti temsil etmişlerdir. Devletimizin yanında da vatandaşımızı temsil etmişlerdir. Vatandaşlarımız ile devlet arasında her zaman köprü vazifesi görmüşlerdir. Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımızdır. Biz büyük bir aileyiz, burada hem Belediye Başkanımız hem daire müdürlerimiz hep birlikte büyük bir aileyiz. Amacımız; vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, insanların hayat standartlarını yükseltebilmek ve işleri kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şehitkamil’de görev yapan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde çalışıyoruz'' diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarlara hediye takdiminde bulundu. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

