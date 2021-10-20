Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdi

İHA

Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, gençlik dönemindeki hayallerini 7 senelik belediye başkanlığı döneminde tek tek gerçekleştiriyor.
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kılıç, gençlik döneminde hayali olan Delikli tepe Sosyal Tesisleri, Mobilya Kent ve daha birçok projeyi tek tek gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu projeler Benim gençlik hayallerimdi. Allah nasip etti bu hayallerimiz gerçeğe dönüştü” dedi.
Deliklitepe Sosyal Tesisi
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Deliklitepe Sosyal Tesisinin Oğuzeli’ne renk kattığını belirterek, “Biz burada 7 yıldan beri yaptığımız çalışmalarımızın en son projesinin içerisinde bulunmaktayız. Seyir tepesi delikli tepe burası. Burası Barak ovasına Oğuzeli ovasına hakim olan bir tepedir. Havaalanını yukarıdan gören en yüksek alanımızdır. Tabi burası bizim gençlikten beri hayallerimizdi buranın doğal güzelliği tarih ve kültürel yapısını daha çok değerlenmesi gerektiğine inanıyorduk. Bu benim seçim vaatlerimden bir tanesiydi. Allaha şükürler olsun bu sözümüzü gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
“Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduk”
Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduklarını ifade eden Kılıç, “Ezogelin üstüne türküler yazılmış, filmler çekilmiş bir değerimizdi. Biz bunu da hem ülke hem de Gaziantep düzeyinde tanıtmak için buraya Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduk. Geleneksel mimariye uygun şekilde yaptık. Bunu yaşatmak için bir Ezogelin bebek yarışması düzenledik” şeklinde konuştu.
“Nar atölyesi kurduk”
Ürünlerinin katma değerlerini yükseltmek için Nar atölyesi kuruduklarını söyleyen Kılıç, “Buradaki vatandaşımızın ürettiği ürünleri de değerlendirmek istedik. Katma değerini arttıralım istedik. Buranın geçim kaynağı kurutmalık, nar ve nar ekşisi bunun içinde bir nar atölyesi kurduk. Oğuzeli Hanımeller adı altında kurduk. Burada yetişen ürünleri Oğuzeli’nin becerili kadınları üretiyor. Nar ekşisini kendimiz üretiyoruz. İddia ediyorum Türkiye’de eşi ve benzeri yoktur. Nar ekonomik değerini kaybettiği için herkes nar ağacını sökmeye başlamıştı. Bizim bu atölyeyi kurma amacımız bu ağaçların sökülmesini engellemek, ekonomik değerini arttırmaktı. Nar geçen yıla göre 2 kat arttı” ifadelerini kullandı.
“1 sosyal tesisten 23 sosyal tesise ulaştık”
Göreve geldiklerinde sadece bir sosyal tesis olduğunu bu sayıyı 23’e çıkarttıklarının altını çizen Kılıç, “Bir tane sosyal tesisimiz varken şuanda 23 tane sosyal tesisimiz oldu. Şuanda Oğuzeli’nde nüfusu 400’ün üstünde olup ta sosyal tesisi olmayan mahalle kalmadı. Oğuzeli’nin Gaziantep’e katma değer sağlayacak, vizyonuna değer katacak projeler ürettik üretmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Mobilya Kent ile 5 bine yakın istihdam sağlayacağız”
Gaziantep’teki tüm mobilyacıları 1 milyon 300 bin bir alanda kurulacak olan mobilyacılar sanayi sitesine getirmeyi planladıklarının altını çizerek, “1 milyon 300 bin bir alanda mobilyacılar sanayi sitesi kurmayı planladık. Planlar hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesinden geçti. Gaziantep’teki bütün mobilyacıları buraya getirmeyi planlıyoruz. Burada yaklaşık 300 tane işletme öngörüyoruz. 3 bin ila 5 bin arasında bir iş istihdamı sağlanacak. Bu proje Türkiye düzeyinde yapılmış en güzel proje olacak. Buranın ismi mobilya kent olacak. Alışılagelmiş sanayi sitelerinden farklı bir yapısı olacak. Girişinde 50 bin metrekarelik bir mobilya AVM olacak” sözcüklerini kullandı.
“Kentsel dönüşümle Oğuzeli’nin çehresi değişecek”
Kentsel dönüşümle Oğuzeli’nin çehresinin değişeceğini ifade eden Kılıç, “35 bin metrekarelik bir alanda TOKİ ile birlikte kentsel dönüşüm uyguluyoruz. Şuanda vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gerçekleştiğinde Oğuzeli’nin görünümü çok daha farklılaşacak” şeklinde konuştu.
"Projeler benim gençlik hayalimdi"
Kılıç, yaptıkları ve devam eden birçok projenin gençlik hayalleri olduğunu ifade ederek, “Bu söylediğim Nar Atölyesi, Deliklitepe Sosyal Tesisleri ve Mobilya Kent benim gençlik hayallerimdi. Allah nasip etti bu hayallerimiz gerçeğe dönüştü” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
Kanser hastalarına pastalı moral Gaziantep'te kanser tedavisi gören kadınlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte pasta kesildi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına pastalı moral Gaziantep'te kanser ...
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci 12 Eylül döneminde 13 gün kapatılan Gaziantep Ekspres Gazetesi'nde 50. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü ...
Dev projelerin çatı ve izalasyonu Gazaintep'ten
YEREL HABERLER Dev projelerin çatı ve izalasyonu Gazaintep'ten
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye ...
GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Sanayimizin yarınları için yenilenme şart' GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ÜnverdiÇ ''Gaziantep Türkiye için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor''
YEREL HABERLER GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GSO ...
Gaziantep Milli Mücadele sempozyumu için gün sayıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Milli Mücadele sempozyumu için gün sayıyor
Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak
YEREL HABERLER Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak
Şahin GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Şahin GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi
Şahinbey Ampute galibiyetle başladı: 4-0
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute galibiyetle başladı: 4-0
Muhtarlara kebap gibi kutlama
YEREL HABERLER Muhtarlara kebap gibi kutlama
Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez
YEREL HABERLER Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez
Kadın kooperatifçiliğin sürüdürülebilirliği tartışıldı
YEREL HABERLER Kadın kooperatifçiliğin sürüdürülebilirliği ...
Ev hanımları hem üretiyor hem de aile bütçesine destek oluyor
YEREL HABERLER Ev hanımları hem üretiyor hem de aile bütçesine ...
Kadın basketbol maçında erkek şiddeti Genç kızların basket maçında erkekler kavga etti, ortalık birbirine girdi Hakem kararları beğenilmeyince tartışma çıktı Tartışma sonrası salonun ışıkları kapatıldı, genç sporcular büyük korku ve panik yaşadı
YEREL HABERLER Kadın basketbol maçında erkek şiddeti Genç kızların ...
Elektrik kesilince trafik ışığı devre dışı kaldı, kaza kaçınılmaz oldu Kaza anları başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik kesilince trafik ışığı devre dışı kaldı, ...
10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kılıç, Muhtarlar Günü’nü kutladı “Biz birlikte aileyiz, biz birlikte Oğuzeliyiz”
YEREL HABERLER Kılıç, Muhtarlar Günü’nü kutladı “Biz birlikte ...
19 Ekim Muhtarlar Günü Araban’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü Araban’da törenle kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü Gaziantep'te çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü Gaziantep'te çeşitli ...
Gaziantep'te 10 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 bin 790 paket kaçak sigara ele ...
Müzisyenin sazını kırıp yüzüne tekme attı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Müzisyenin sazını kırıp yüzüne tekme attı; o anlar ...
Irkçı saldırı dendi kavganın sebebi başka çıktı
YEREL HABERLER Irkçı saldırı dendi kavganın sebebi başka çıktı
Gaziantep'te fabrika yangını
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrika yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.