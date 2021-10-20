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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de çiftçilere 13 bin ton gübre desteği sağladı

İHA

Şahinbey'de çiftçilere 13 bin ton gübre desteği sağladı

Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına beş yıldan bu yana 13 bin 70 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.
Şahinbey ilçesindeki çiftçilere 13 bin 110 ton arpa, buğday ve mercimek, 13 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 12 milyon sebzemeyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 adet küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra 1’er ton yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken, Kapçağız Köyü’nde 3 bin tonluk gübre dağıtımını, düzenlenen törenle başlattı. Şahinbey Belediyesi beş yıldan buyana yapmış olduğu gübre desteğini böylece 13 bin 70 tona çıkarmış oldu.
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşlara önemli katkıları olduğunu belirterek “Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey Belediyemizin katkılarıyla Şahinbey’de yaşam değişti. Şahinbey’de 261 bin olan öğrenci sayısı 283 bin oldu. Sadece bir yılda 20 bin öğrenci artışının olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Bu ilçenin sadece tedarik zincirinde kendi ölçeğini oluşturabilmesi için tüm paydaşların çok gayretli çalışması gerekiyor. Bu noktada doğumdan ölüme hayatın tüm alanlarında Şahinbey Belediyemiz vatandaşlarımıza çok değerli katkılar sunuyor. Tarım bu sürecin sadece bir tanesi. Bu başarının sürdürülebilir halde olabilmesi için herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Dünyanın yaşadığı krizi bu millet Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atlatacak ve daha güçlü Türkiye olma yolunda adımlar atacaktır. Çalışmalarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
''Verimi artırmamız gerekiyor''
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekilmeyen alanın kalmadığını bu nedenle verim artışını arttıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, ''Birkaç gün önce arpa, buğday tohumu dağıtımını başladık. Şimdi de gübre dağıtımına başladık. Daha sonra ise yem dağıtımı için çalışmalara başlayacağız. Çiftçimizin ihtiyacı olanları zamanın da ve vaktinde onlara yardımcı olmak için karşılıyoruz. Pandemiden dolayı dünyanın dengesi bozuldu. Özellikle üretim anlamında sıkıntılar var. Araba üreticileri dahi çip bulamadıkları için araç üretimini düşürdüler. Tarım üretiminin azlığından dolayı gıda fiyatlarında ciddi bir artış var. Gübrede de aynı nedenlerden dolayı daralma var. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur ittifakı ile daha güzel günlere gideceğiz. Bu yıl yem dağıtımında çiftçimize iki türlü yem seçeneği sunacağız. Daha Önce Torku’nun yemini dağıtıyorduk. Şimdi alternatif olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğümüzün yemini de çiftçilerimize alternatif olarak sunacağız. Onlar hangisini derlerse onu dağıtacağız. Ekili alanların sonuna geldik. Ekilmeyen alan kalmadı. Şimdide verimi nasıl arttırabilirizin çalışmalarına bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu
''Çalışarak ülkemize katkıda bulunacağız''
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, verilen desteklerin önemli olduğunu belirterek “Dünyada insanlık için zor bir dönemi yaşıyoruz. Bizim insanımızın özelliğidir zor dönemlerde omuz omuza verip o zor döneleri aşmak. Bu yapılan destek töreni de bunların en önemlilerinden bir tanesi. Başkanımız verdiği destekle, üretici çalışmasıyla ülkemize katkıda bulunacağız” ifadelerine yer verdi.
''Verilen destekler bizleri gurulandırıyor''
Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, verilen desteklerle daha da gururlandıklarını belirterek, “Geçtiğimiz hafta sonu katıldığım Bakanlık toplantısında oraya gelen İl Müdürleri bizi Şahinbey’e bağla diye ricada bulunuyorlar. Burada ki çalışmaları orada anlatırken göğsümüz kabarıyor. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Verilen destekler gerçekten çok önemli ve bunların övgülerini gururla yaşıyoruz” dedi.
''Türkiye'ye örnek destekler''
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Belediyesi’nin verdiği desteklerle her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Çiftçilerimize tohum, gübre, yem, fide ve fidan dağıtımı yapıyor. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizle birlikte arı gibi çalışıyorlar. Bu gübrenin dağıtımında bizlere destek veren GÜBRETAŞ Müdürümüze de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çünkü şu anda dünya genelinde gübre sıkıntısı var. Şahinbey Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle ve önceden yapılan çalışmalarla gübreleri çiftçilerimize getirebildik. İnşallah toprağımıza bereket katıp verimimizi arttırır. Türkiye’de örnek bir belediyeyiz. Bunları söylemek çok sıradanmış gibi görünse de gerçekten çok büyük işler Şahinbey Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza çok minnettarız” ifadelerini kullandı.
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan dağıtılan gübrenin özelliklerinden bahsederek, “Bu gübreleri tarla bitkileri için atıyorsak, mibzerle ekilip toprak altına veriliyor. Ancak, fıstık veya zeytin bahçesine atılacaksa iki şeye dikkat edilmeli, bu gübre taban gübresi içinde fosfor ve azot dediğimiz iki madde var ve ayrıca çinko ile de zenginleştirilmiş. Bu neden önemli Gaziantep topraklarının yüzde doksan altısı çinko anlamında eksik. Bu nedenle çinkolu gübre tercih edilmesi önemli. Bu gübreyi kesinlikle serpme olarak atmamanız gerekiyor. Bu gübre mutlaka toprak altına verilmelidir. İkinci olaraktan içerisine hayvan gübresi koymak gerekir” dedi.
Gübre ve tohuma talep arttı
Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, çiftçiliğin çok önemli olduğunu belirterek, “Beş yıldır devam eden gübre, tohum, silajlık mısır ve daha birçok konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerimize destek oluyor. Özellikle bu yıl tüm dünyada gübre tedariki ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Buna bağlı olarak gübre fiyatları sadece ülkemizde değil tüm dünyada yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çiftçilerimiz gübre ve tohuma daha çok talepte bulundular. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ne kadar arazi varsa hepsinin ekilmesini istiyoruz. Verilen bu desteklerde bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, belediyelerin tarıma vermiş olduğu desteğin çok önemli olduğunu belirterek “Beş yıldan bu yana Şahinbey Belediyemiz çiftçilerimize destek oluyor. İlk yıl yapıldığında bu sadece bir yıl yapılıp devamı gelmeyecek şeklinde düşünmüştük. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere desteğin devam sözünü verdi ve çiftçilerin yanında olacağız dedi. Bu anlamda başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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