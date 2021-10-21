Delta varyantını ANKA’da yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Delta varyantını ANKA’da yendi

İHA

Delta varyantını ANKA’da yendi

Şanlıurfa’da yaşayan ve korona virüsün delta varyantına yakalanan 47 yaşındaki Ahmet Topçu hastalığa karşı verdiği zorlu savaşı ANKA Hastanesi’nde kazandı.
Şanlıurfa’da yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Topçu, korona virüse yakalandı. Gördüğü tedavi sonuç vermeyip, kısa sürede durumunu ağırlaşan Topçu, acil olarak ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve solunum cihazına bağlanan hasta, hastanede 35 gün boyunca uygulanan tedavi sonrası tamamen iyileşti. Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, “Hastamız bize geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu. Koronavirüs delta varyantı sebebiyle hastamızı yoğun bakımda tedaviye aldık. 35 günlük yoğun bakım sürecinde solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirdi. Hastamızın mücadelesi hepimizi mutlu etti. Tedavilere olumlu yanıt verdi. Hastamızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Akciğerleri toparlandı. Hastamızla iletişim halindeyiz, tamamen iyileşene kadar kontrolümüzde olacak. Son zamanlarda hastalarımızın çoğunda delta varyantı seyrediyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda maske takmayı, hijyen kurallarına uymayı, aşı olmayı ihmal etmeyin" dedi.
“Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor”
Sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Topçu ise, ''Geçirdiğim süreç beni ve ailemi çok yıprattı. Yoğun bakım hayatımın en zor zamanlarıydı. Şanlıurfa’dan Gaziantep Anka Hastanesine sağlığıma kavuşmak için geldim. Artık daha rahat nefes alabiliyorum. Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor. Başta değerli hekimim Uzm. Dr. Nagihan Demir’e, ANKA Hastanesi’ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen konuştu Canlı yayında yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı Kürt sanatçı Erdal Erdoğan Türk bayrağının altında saz çalarak ırkçılık iddialarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen konuştu Canlı ...
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu ...
Şahinbey'de çiftçilere 13 bin ton gübre desteği sağladı
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçilere 13 bin ton gübre desteği ...
Gaziantep merkezli 4 ilde makaron operasyonu Gaziantep, Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 4 ilde makaron ...
En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa
YEREL HABERLER En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü -Yeniden
YEREL HABERLER Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu ...
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu ...
Fadıloğlu, Gaziantep ağzı ile ilgili 3 önemli eseri tanıttı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Gaziantep ağzı ile ilgili 3 önemli eseri ...
Başkan Doğru’dan MHP'li yeni başkana ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan MHP'li yeni başkana ziyaret
Sloven sanatçılar Gaziantep'i resmetti
YEREL HABERLER Sloven sanatçılar Gaziantep'i resmetti
Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde ...
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
Kanser hastalarına pastalı moral Gaziantep'te kanser tedavisi gören kadınlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte pasta kesildi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına pastalı moral Gaziantep'te kanser ...
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci 12 Eylül döneminde 13 gün kapatılan Gaziantep Ekspres Gazetesi'nde 50. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü ...
Dev projelerin çatı ve izalasyonu Gazaintep'ten
YEREL HABERLER Dev projelerin çatı ve izalasyonu Gazaintep'ten
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye ...
GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Sanayimizin yarınları için yenilenme şart' GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ÜnverdiÇ ''Gaziantep Türkiye için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor''
YEREL HABERLER GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GSO ...
Gaziantep Milli Mücadele sempozyumu için gün sayıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Milli Mücadele sempozyumu için gün sayıyor
Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak
YEREL HABERLER Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak
Şahin GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Şahin GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi
Şahinbey Ampute galibiyetle başladı: 4-0
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute galibiyetle başladı: 4-0
Muhtarlara kebap gibi kutlama
YEREL HABERLER Muhtarlara kebap gibi kutlama
Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez
YEREL HABERLER Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez
Kadın kooperatifçiliğin sürüdürülebilirliği tartışıldı
YEREL HABERLER Kadın kooperatifçiliğin sürüdürülebilirliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.