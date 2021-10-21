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Fadıloğlu’dan öğrencilere kariyer tavsiyesi Fadıloğlu, öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

İHA

Fadıloğlu’dan öğrencilere kariyer tavsiyesi Fadıloğlu, öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katıldı. Fadıloğlu, tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili bazı tavsiyelerde bulundu.
İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Doğa Koleji tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programında 10, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Doğa Koleji İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“Bu dünyadaki en mutlu kişi, başkasını mutlu eden kişidir”
Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada her şeyden önce ‘iyi insan’ olmanın başarılması gerektiğini kaydetti. Başarılı bir kariyer için olmazsa olmazın ‘yapılan işin severek yapılması’ olduğunu anlatan Başkan Fadıloğlu, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Akademik başarı çok önemli fakat sosyal etkinlikleriniz olmazsa yalnızca akademik başarıyla bir yerlerle ulaşmanız mümkün değil. Biz bu açıdan sizlerin eğitiminde mutlak suretle sportif başarıyı, sosyal aktiviteyi ve akademik başarıyı üçlü sacayağı olarak götürmenizi istiyoruz. Bu açıdan sizler çok şanslısınız. Bu nitelikteki bir okulda eğitim alıyor olmak hele hele İTÜ’nin sanki altlığını oluşturabilecek bir yapıda eğitim alıyor olmanız sizler için büyük bir şans. Tabi bu üçlü sacayağını oluştururken, en önemli meselemiz iyi insan olmaktır, faydalı insan olabilmektir. Bu dünyadaki en mutlu kişi, başkasını mutlu eden kişidir. Şimdi, kendi mutluluğunuzu başkasının mutluluğunda ararsanız hem siz mutlu olacaksınız hem de toplumun her kesimi mutlu olacak. Ne kadar fazla insanı mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlusunuz. Sizin bir başınıza dört dörtlük başarılı olmanız, birinci olmanız bir şey ifade etmiyor. İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle beraber var ve onun içerisinde bir değer. O açıdan sosyal münasebetlerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım” dedi.
Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda Doğa Koleji İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy tarafından Başkan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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