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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO “E-ihracat”ı anlattı

İHA

GTO “E-ihracat”ı anlattı

Son yılların en önemli konusu haline gelen eihracat ve eihracatın geleceği, Gaziantep Ticaret Odası ve Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden TradeFive ortaklığında düzenlenen seminerde konuşuldu.
Eticaret devi Alibaba.com aracılığıyla yakalanabilecek yeni ihracat pazarları ile yeni alıcı fırsatlarının ele alındığı seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, tüm olumsuzluklarına rağmen pandemi döneminin yeni fırsatlar oluşturduğunu ve eticarete yönelimin hızla arttığını söyledi.
Duman, “Pandemi sürecinde eticaretle uzaktan yakından alakası olmayan işletmelerimiz dahi bu işi öğrenmeye çalıştı. Verdiğimiz eğitimlere katıldı, kendilerine site açtı ya da online pazaryerlerini kullanmaya başladı. Haliyle de geleceğin burada olduğunu gördü. Gelecek eticarette, gelecek eihracatta, gelecek dijital dönüşümde Ve biz geleceğe ayak uyduramazsak tutunamayız. Kendimizi yenilemezsek rekabet edemeyiz. Ülke olarak bu zamana kadar maalesef yenilikleri hep geriden takip ettik. Bunun zorluğunu da fazlasıyla yaşadık. Teknolojiyi tüketen, ithal eden değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yürekten inanıyorum ki bu potansiyele sahibiz. Gaziantep de bu potansiyele fazlasıyla sahip” ifadelerini kullandı.
“Küresel eticaret hacmi 2020 yılında 4,3 triyon dolara ulaştı”
Eihracat alanında önemli başarılar elde eden Gaziantepli firma sayısının her geçen gün arttığını fakat bunun yeterli olmadığını belirten Yılmaz Duman, “2019'da 3,4 trilyon dolar tutarında olan küresel eticaret hacmi 2020 yılında yüzde 26 büyümeyle 4,3 trilyon dolara ulaşmış. Bu rakamın 2021 yılında 5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Böylesine büyük bir pazarda bizim de pasta payımızı artırmamız şart. Türkiye olarak 2020 yılının HaziranAralık döneminde 1,4 miyar dolarlık bir eihracat gerçekleştirmişiz. Her geçen gün artan bir eticaret, eihracat hacmi mevcut. Fakat 5 trilyon dolarlık bir pasta düşünüldüğünde çok ufak kalıyor bu rakamlar. Bu seminerleri organize etme amacımız da kendimizi bu alanda geliştirmek” ifadelerini kullandı.
“Pandemi, eticarette kaldıraç etkisi oluşturdu”
İlgiyle takip edilen seminerde sunum gerçekleştiren Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden TradeFive Genel Müdürü Emrah Cora da pandemi döneminde iş yapış şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, “Türk milleti olarak yeniliklere biraz geç adapte oluyoruz ama çok hızlı adapte oluyoruz. Açıkçası pandemi eticarete girişimizde bir kaldıraç etkisi oluştu. Türkiye olarak 2020 yılında eticaret hacmimizi 226 milyar TL’ye çıkarttık fakat küresel anlamda rekabet edebilmemiz için bunu arttırmamız, eihracat yapmamız şart. Çin ticaretinin yüzde 30’u internet üzerinden dönüyor. Milyon dolarlık anlaşmalar artık internet üzerinden yapılıyor. Çantanızı alıp ülke ülke dolaşmanıza gerek yok” ifadelerine yer verdi.
Eticaret devi Alibaba.com’un sunduğu fırsatlar hakkında da detaylı bilgilendirme yapan TradeFive Genel Müdürü Emrah Cora, GTO üyelerine indirimli Alibaba.com üyeliği sağlanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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