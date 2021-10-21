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Gazaintep'te 27 milyon fidan hedefi için ağaç dikim başladı Yeni sezonun ilk ağaç dikim töreni gerçekleştirildi

İHA

Gazaintep'te 27 milyon fidan hedefi için ağaç dikim başladı Yeni sezonun ilk ağaç dikim töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılı dolayısıyla başlatılan 27 milyon fidan hedefi için yeni sezonun ilk fidan dikim törenini Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirdi.
“Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” sloganıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından il genelinde başlatılan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılında 27 milyon fidan hedefi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle başlatılan ağaçlandırma projesinin yeni sezondaki ilk durağı Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi’yle imzaladığı protokol kapsamında 9 bin 517 metrekarelik alanda fidanlar toprakla buluştu. Ağaçlandırma töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri bulundu.
20202021 sezonunda başlatılan “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” Projesi’nde 35 etabın 18’inde ağaç dikimi yapıldı. Fidanların toprakla buluştuğu 18 etabın sonunda 135 bin 327 metrekare alan ağaçlandırıldı. Yaklaşık 6 bin civarında ağaç dikimi yapıldı. 20212022 sezonunda ise yaklaşık 20 etapta 823 bin 595 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması planlanıyor. OSB’nin ağaçlandırma çalışmasını üstlendiği bu etapta, Gaziantep iklimine uygun 33 ağaç türünün dikimi gerçekleşecek.
Yeşil organize için de etüt çalışmaları yapılıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinin kalbi olan D400 Karayolu’nun yanında olduklarını belirterek, “Karşımızda Zeugma Müzemiz bulunuyor. Tam bu bölgede Kent Estetiği Daire Başkanlığımızla, yaklaşık 2 yıldan beri başlattığımız yeşillendirme çalışmasına devam ediyoruz. Gazi şehir yeşili seven, hafta sonu ailesiyle ağacın altında vakit geçiren bir şehir. Pandemi süreci de bizlere gösterdi ki yeşil çok önemli, bir ağacın altında vakit geçirebilmek önemli. Yeşil alanlar Gaziantep kültürü açısında çok değerli. 2014 yılında göreve geldiğimde İklim Master Planı’nı devreye aldık. Bu şehrin havasını, suyunu, toprağını kirleten unsurları, ölçtük. Kendimize yol haritamızı belirlediğimiz bir eylem planı hazırladık. Salgında dünya küçülürken Gaziantep, büyüdü. Gaziantep’i büyüten bir inanç var. Bu şehir ve bu millet için hiç durmadan çalışan kurum ve kuruluş temsilcilerimiz bulunuyor. Onlar aş ve iş üretiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İstihdam ve ihracatla kendi ülkesinin yanı sıra dünyanın da karnını doyurdu. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi için de etüt çalışmaları yapılıyor, izlenecek yol belirleniyor” şeklinde konuştu.
“Gaziantep, sosyal donatılarıyla örnek bir şehir”
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ne zaman kapısını çaldıklarında desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini dile getirerek, “Yeşil Gaziantep projesinde biz de bir katkıda bulunabilmek için bugün buradayız. Projenin hayırlı olmasını istiyorum. Gaziantep, yalnızca çalışan ve üreten bir kimliğe sahip değil. Aynı zamanda sosyal donatılarıyla da örnek bir şehir” ifadelerini kullandı.
Şehitkamil AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde şehrin farklı alanlarında ağaç dikim etkinliklerinin yapıldığını aktararak, “Son zamanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin merkezinde butik orman alanları oluştu. Başkan Fatma Şahin, ekibiyle birlikte şehirde birçok farklı platformda da örnek tavır sergiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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