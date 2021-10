Ekspres Gazetesi 50. yılını kutladı

20 Ekim 1972’de yayın hayatına başlayan Ekspres Gazetesi düzenlenen etkinlikle 50. yılını kutladı. Ekspres Gazetesi imtiyaz sahibi M. Bora Zor, kutlama programında yaptığı konuşmada, “İlk günkü heyecanımızla Gaziantep’in günlüğünü yazmaya, Gaziantep’in hafızası olmaya devam edeceğiz” dedi.

1972 yılında yayın hayatına başlayan ve 49 yılı geride bırakan Gaziantep Ekspres Gazetesi, 50’inci yaşını Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik ile kutladı.



“Yerel gazetecilik zorluklarla dolu”

Programda bir konuşma gerçekleştiren gazetenin kurucusu ve Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkanı Halil Zor, Ekspres Gazetesi’nin yarım asırlık yolculuğunda önemli bir gün yaşandığını söyledi. Zor, “Bugün yarım asırlık yayın yaşamımızın mutluluğunu sizlerle birlikte kutluyoruz. Yerel gazetecilik zorluklarla doludur. Özveri ister, fedakarlık ister. Tedavi gören hastaları, trafik kazasında yaralanan sürücüyü, cinayete kurban giden vatandaşı, evi yanan insanı, çaresiz insanı, ailenizden biri olarak görürsünüz. Yolu olmayan, elektriği olmayan, suyu akmayan mahalleyi kendi yaşam alanınız görür ve tüm bu acıları içinizde hissedersiniz. Yandaş, yalaka, şantaj gazeteciliğinden uzak, ülkenin çağdaş demokrasiye kavuşması, tüm kurum ve kuruluşların gerektiği gibi işlediği bir Türkiye için mücadele etmek zorunda olmanın bilincini unutmamalıyız” şeklinde konuştu.



“Ayrıştırmadan uzak olmalıyız”

“Siyasi iktidarlar gelip geçici, Türkiye Cumhuriyeti hep kalıcıdır” diyen Zor, “Hangi siyasi iktidar iş başında olursa olsun, kin ve ayrıştırmalardan uzak olmalıyız. Siyasi iktidarların ülkeyi iyi yönetmeleri durumunda alkışlamalı, yanlışlarını, medeni ölçülerde eleştirmekten kaçınmamalıyız. 23 Haziran 1989 yılında, o günün zor şartlarında her siyasi partiden olan Gazianteplilerden 20 bine aşkın vatandaşımızı birleştirme onurunu kurucusu olduğum bu gazete taşımaktadır. 1989 yılında gazetemizin düzenlediği Bulgaristan’ı Telin Yürüyüşüne o gün 20 bin kişi katılmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Ulusal Kurtuluş Mücadelesine destek veren İradei Milliye Gazetesi ruhuyla, devletçi olmayan, devletten yana tavır koyan, vatan sevgisiyle mesleğimizi her türlü zorluk ve zaman zaman karşılaşacağız baskılara rağmen sürdürmek zorunda olduğumuzu göz ardı etmemeliyiz. Tek kelimeyle Yerel Basın, hiçbir zaman ‘Majeste Basını’ olmayacaktır. Bu mutluluğu sizlerle yaşamak bize ayrı bir onur vermektedir. Bizlere manevi destek veren, gazetemizin bugünlere gelmesinde katkı sağlayan herkese sonsuz şükranlarımızı sunarken, bayrağı daha yukarıya çıkartma görevi yüklediğimiz arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Şehrin hayatına dokunduk”

Kutlama programında konuşan Ekspres gazetesi imtiyaz sahibi M. Bora Zor, “49 yıllık yayın hayatımızda, Gaziantep’in günlüğünü tuttuk. Gaziantep’in hafızası olduk. Gaziantep’te yaşananları tarihe not düştük. Ekspres Gazetesi olarak sizi haberdar etmenin yanında, olması gerekenleri gündeme getirerek, vatandaşın isteklerini seslendirerek, şehir yaşamına katkıda bulunduk. Haberlerimizle zaman zaman birilerinin, hatta şehrin hayatına dokunduk.

50 yılda, dünyamızda, ülkemizde, çok şey değişti. Gazetemiz de çok değişime uğradı. Değişmeyen ise ilk gün belirlediğimiz ilkelerimiz oldu. Bugün, gururla, göğsümüzü gere gere, Doğru Tarafsız İlkeli Habercilik ile 50. yıla merhaba diyoruz” şeklinde konuştu.



“Yerel basın, geçmişe ışık tutuyor”

Programda konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, “Gaziantep, gerçekten büyük bir şehir, ismi üzerinde Gazişehir. İnşallah Gaziantep Halkına, hizmet edeceğiz. Halil Zor’a özellikle teşekkür ediyorum. Konuşmanın içeriği, vurguları son derece önemli. Tüm basın camiasının okuması gereken bir konuşma oldu. Biz, hangi görüşte olursak olalım ortak paydamız devletimiz, bu ülkedir. Komşumuz olan ülkede yaşanan savaşın üzerinden 10 yılı aşkın süre geçti. Devletsiz olmanın nelere yol açtığını bizzat gördüm, sizler de Gaziantep’te bunları yaşadınız. Orta noktamız olan devlete, millete, bayrağa zarar vermeden herkes istediğini dile getirebilmeli. 50 yıl dile kolay. Anadolu’da yerel şartlar altında görev yapıyor. Yakın Türkiye tarihine dair öğrenmek istenilen ne varsa Gaziantep Ekspres Gazetesi’nin hazırlamış olduğu eserde mevcut. Yerel Basın ve Gazeteler, geçmiş için elimizde önemli bir kaynak. İlkeli gazeteciliğinden dolayı Gaziantep Ekspres Gazetesi Yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Ekspres gazetesi önemli bir misyon üstleniyor”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Ekspres Gazetesi, Gaziantep Basınında çok önemli bir yere sahip. Anadolu’da yarım asır boyunca çizgisini, duruşunu bozmadan aralıksız yayın yapmak hakikaten zor bir iş. Ekspres Gazetesi bu anlamda geçmişten gelen önemli bir misyon üstleniyor. Sayın Halil Zor’un devraldığı günden bu güne, gerekse Sayın Bora Zor’un döneminde meselelere bakış açısıyla kentin sorunlarına karşı duruş ve duyarlılığını çizgisini bozmadan devam ettirdiği için kutluyorum. Buradan yola çıkarak Yerel Basının içinde bulunduğu duruma da değinme istiyorum. Artan maliyetler, gelirlerimizin düşmesi, kağıt, kalıp, CTP, boyanın dövizle olması, ithal olması yerel basının çemberini daraltmaktadır. Dijitale dönüş, yazılı basının gücünü zayıflatmaktadır. Yarım asırdır hayatımızda Ekspres Gazetesi’ne emek veren ve çalışan herkesi yürekten kutluyorum. Nice 50 yıllar diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.



“Ekspres Gazetesi bir ulu çınar”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, “Gaziantep Ekspres Gazetesi ulu bir çınardır, yarım yüz yıldır hayatımızda. Meslek hayatım ile yaşıt olan Gaziantep Ekspres Gazetesi, başka illerde görev yaptığım sıralarda posta yoluyla elime her ulaştığında mutlu oluyordum. Çünkü memleketimden haberlerin yanı sıra memleketimin kokusu da gazete ile birlikte geliyordu. Gerek Sarıkamış’ta gerekse Eskişehir’de. Yerle basın, bir kentin tarih hazinesidir, bu nedenle önemi en iyi şekilde anlaşılmalıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve basın camiasından isimlerin katılımıyla 50.yıl pastası kesildi.

50. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen sergi ve kokteyl programına Vali Yardımcısı Bülent Uygun, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Basın İlan Kurumu Gaziantep Şube Başkanı Haşim Poyraz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Aslı Emektar, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk, İMO Başkanvekili Selçuk Soysüren, EğitimSen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Av. Ertuğrul Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Meclis Üyeleri Uğur Kalkan, Hasan Nesanır, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, davetliler ve basın mensupları katıldı.

