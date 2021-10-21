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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te haşerelere havadan müdahale

İHA

Gaziantep'te haşerelere havadan müdahale

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yürüttüğü rutin ilaçlama çalışmalarına yeni bir pencere açarak yerden müdahalenin kısmen yapıldığı sazlık, bataklık ve sulak alanlarda haşerelere karşı ilaçlamaları faydalı yük taşıyan drone ile yapmaya başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında kademe atladı. Teknolojinin olanaklarından faydalanarak larva mücadelesini faydalı yük taşıyan drone ile yapan ekipler, kısa zaman aralığında yerden müdahaleyle gerçekleştirilen çalışma anlayışına göre çok daha verimli sonuçlar elde etti. Şehrin imdadına yetişen bu ilaçlama yöntemiyle; sivrisinek üreme kaynaklarının büyük bölümünü oluşturan gölet, dere yatakları, bataklık ve sazlık arazilerde hızlı ve güvenilir şekilde larvalara karşı mücadele ediliyor. Profesyonel drone ehliyetine sahip pilotlarca ulaşılması zor olan alanlara Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen çevre dostu, etkisi uzun süren larva ilaçları kullanılıyor, kısa zamanda çok daha verimli sonuçlara ulaşılıyor.
''Her noktaya hizmet götürüyoruz''
İlaçlama çalışmaları konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, kent genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi’yle tespit edilen ve halkın bildirdiği her noktaya hizmet götürdüklerini belirtti. Tolay, “30 bin sivrisinek kaynağında larva, karasinek, kene, kemirgen, uçkun mücadelesi veriyoruz. Vatandaşların özellikle üremelerin yoğun olduğu, atık su birikintileri, çiçek saksı dipleri, araç lastikleri ve küçük su birikintilerine dikkat etmeleri gerekiyor ve bunları kurutmaları, kültürel mücadele açısından oldukça önemlidir” diye konuştu
Mücadele bilgilendirmesi
Enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılar olarak adlandırılan vektörle mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin aziantep Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Hezer de, ''Çöpleri poşetler içerisinde çöp kutularına atıp ağızları kapatılarak, üremeler engellenebilir. Sivrisinekler durgun suda ürerler ve sivrisineklerin üreme noktalarının büyük bir kısmı insan eli ile oluşuyor. Ağzı açık halde bulunan durgun suları (kova, bidon, lastik, havuz, kuyu, birikinti, vb.) ortadan kaldırarak veya üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunması gerekiyor. Piknik yapan vatandaşların piknik yaptıkları alanlarda ayrılırken atıklarını kapaklı çöp kutularına atmaları gerekiyor. Evlerde bulunan bir saksının altındaki tabakta biriken su, sivrisinekler için uygun bir üreme kaynağı olmaktadır ya da bahçemizde bulunan bir kovadaki su da aynı şekilde üreme kaynağı olabilmektedir. Saksının altındaki suyu dökmemiz ya da kovanın ağzına bir kapak koymamızla birlikte sivrisinek üremesini engelleyebiliriz'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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