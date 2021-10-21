Şahinbey Ampute Futbol Takımı Diyarbakır’da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ikinci maçında ODTÜ Spor Kulübü'nü 20 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Diyarbakır’da 19 Ekim'de oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ODTÜ Spor Kulübü'nü 20 mağlup ederek yarı finale çıktı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın gollerini 10 ve 49. dakikalarda Mohammed Mubarık kaydetti. Şahinbey Ampute yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaşacak.



"Hedefimiz kupa"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçlarında 2 önemli karşılaşma oynadık. Sporcularımız iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak kupa yolundaki bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.

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