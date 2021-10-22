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Alexandru Maxim: “Daha istikrarlı olmamız gerekiyor” Gaziantep FK’nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim: “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum”

İHA

Alexandru Maxim: “Daha istikrarlı olmamız gerekiyor” Gaziantep FK’nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim: “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum”

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK’nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim, Giresunspor maçında 3 puanı hedeflediklerini ve galibiyetlerle istikrar yakalamaya çalışacaklarını söyledi.
Avusturya’daki kamp sürecinde sakatlanan ve sahalardan 7 hafta boyunca uzak kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Alexandru Maxim, Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında oynayacakları Giresunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rumen oyuncu Maxim, Giresunspor maçını kazanarak istikrarlı bir şekilde galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

“Daha istikrarlı olmamız gerekiyor”
İstikrar yakalayarak daha fazla puan almayı hedeflediklerini dile getiren kırmızısiyahlı oyuncu, “Öncelikle şu ana kadar topladığımız puanlardan daha fazlasını toplayabilmek isterdik. Ancak ne yazık ki bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen hak ettiğimiz puanları alamadık. Hak ettiğimiz puanlardan daha azını alabildik. Bazı kötü oynadığımız maçlar da oldu. Şu anda takım olarak gayet odaklanmış, iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer daha istikrarlı olabilseydik şu anda farklı şeylerden konuşuyor olurduk. Hedeflerimize ulaşmak ve istikrarı sağlamak adına daha iyi bir şekilde çalışıp, bunu da sahada göstermemiz gerekiyor” dedi.

“Yaşadığım sakatlık süreci benim için çok zorluydu”
Zor bir sakatlık süreci geçirdiğini ve süreci iyi bir şekilde atlattığını söyleyen Maxim, “Yaşadığım sakatlık süreci benim için çok zorlu bir süreçti. Avusturya kampında sakatlıktan sonra uzun bir süre takımdan ayrı kaldım. Ben daha önce bu kadar uzun bir süre sahalardan uzak kalmamıştım. Bu nedenle bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmaya alışık birisi değilim. Bu dönem benim çok zorlu oldu ama bu süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta benim sakatlıktan sonraki ikinci maçımdı. Yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Ben de zaten form grafiğimin yükselmesine odaklandım. Böylelikle takıma olabildiğince destek olmaya çalışacağım. Sahada Maxim’in olup olmaması çok önemli değil. Burada gerçekten çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Buradaki herkes skoru değiştirebilecek niteliklere sahip ve herkesin takıma katkıda bulanacağı bir şeyler var. Benim bireysel anlamda sahalara tekrardan dönmemden ziyade takımın performansını düşünmemiz gerekir. Çünkü takım performansımızı bir an önce yukarılara çıkartmamız lazım. Ben bireysel performansımı yükseltmek için gerekli çalışmaları yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Üst üste puanlar alarak belli bir istikrar sağlamak istiyoruz”
Giresunspor maçında 3 puanı almaya çalışacaklarını ve galibiyet serisi yakalayarak istikrar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Alexandru Maxim, “Bizim düşüncemize göre rakibimizin Giresunspor, Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmasının bir önemi yok. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya çıkıp o karşılaşmada 3 puanı almak için mücadele ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi belli bir istikrar yakalamamız gerekiyor. Eğer 34 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Rakibimiz bu hafta Giresunspor olabilir, onlara saygı gösteriyoruz. İstikrarı yakalama hedefimizden dolayı rakibimizin Giresunspor ya da başka takım olması bizim için fark etmiyor. Biz bu maça 3 puan almak için çıkacağız ve galibiyetlerimizi bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Üst üste puanlar alarak belli bir istikrar sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum”
3 sezondur Gaziantep FK forması giyen Maxim, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve futbolcu olarak geliştiğini belirterek, “Zaman burada gerçekten çok çabuk geçiyor. Ben burada kendimi iyi hissediyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlıklar edindim. Burada futbolcu olarak çok geliştiğimi düşünüyorum ve bu yolda da devam etmeye çalışacağım. Şu anda aklım sakatlığımın ardından tamamen burada diyebilirim. Taraftarlarımız, kulüpteki personellerimiz kısacası buradaki herkes gerçekten bize çok iyi davranıyor. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu durumda bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

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