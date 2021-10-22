Kekemelik hastalık değil

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastaneleri KBB Uzmanı Op. Dr. A. Bülent Akın, 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü ile ilgili etkili iletişim kurmada, yeteneklerdeki sınırlılığı ifade eden kekemeliğin, toplumda yaygın görülen bir çeşit konuşma bozukluğu olduğunu söyledi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Bülent Akın, Dünya Kekemelik Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Akın, kekemeliğin hastalık olmadığını; tedavi edilebilen bir konuşma bozukluğu olduğunu dile getirdi. Kekemeliğin çocukluk çağlarında başlayıp ileri yaşlarda da devam edebileceğini dile getiren KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Bülent Akın, "Kekemelik bir konuşma bozukluğudur. Bir hastalık değildir. Bu yüzden kekemeliğin tedavisinden çok yönetiminden bahsetmek gerekir. Kekemelik, genellikle konuşmanın en çok geliştiği 26 yaş aralığında görülür. Ailesel ve genetik yatkınlık kekemeliğin sebepleri arasında yer alır. Bu sebeplerin yanı sıra halk arasında korkunun veya yaşanılan acı bir olayın da kekemeliğe neden olduğuna inanılır. Tüm bu sebepler bir araya getirildiğinde genetik, psikolojik ve nörolojik faktörlerin kekemeliğe neden olduğu görülmektedir" dedi.

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastaneleri KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Bülent Akın, kekemeliğin ortaya çıkmasında farklı sebeplerin etkili olması ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin uygulanması nedenleriyle iyileşme süreci için kesin bir müddet verilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

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