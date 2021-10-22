Şahinbey Ampute Futbol Takımı kupaya yürüyor

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'u 40 mağlup ederek finale yükseldi.

Diyarbakır'da 19 Ekim tarihlerinde başlayan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ilk maçında Pendik Engelliler Spor Ampute Takımı'nı 40, ODTÜ Spor Kulübü Ampute Takımı'nı 20 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'u 40 mağlup ederek finale yükseldi. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, finalde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile cumartesi günü saat 11.00’de Diyarbakır'da, Seyrantepe Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.



"Kupayı müzemize getireceğiz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı almak olduğunu belirterek, "Diyarbakır’da çok güzel ortamda iyi maçlar oynadık oynadığımız 3 maçı da net skorlarla kazandık. Her zaman üst düzey oyun ortaya koyan bir takım oluşturduk. Finale giden yolda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'u 40 mağlup ettik. Kupa ile aramızda sadece bir karşılaşma kaldı. Finalde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı da yenerek kupayı müzemize götürmek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.