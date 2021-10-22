GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üretimin sürdürülebilirliği için faiz, kur ve enflasyon dengesini sağlamak zorundayız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, hammadde fiyatlarındaki artış, lojistik sorunu, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kurdaki sert yükselişin sanayicileri zora soktuğunu kaydetti.

Başkan Ünverdi, üretim fiyat endeksinin, tüketici fiyat endeksinin iki katı seviyesinde seyrettiğini anımsatarak, “Böylesi bir dönemde Merkez Bankası’nın kararından sonra kurdaki bu artışın özellikle iç piyasaya üretim yapan firmalarımıza yansıması çok daha derin olacaktır. Sanayiciler olarak üretim maliyetlerimizi zaten müşterilerimize yansıtmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Üreten kesimin hammadde girdilerinde ve ürettiği malı fiyatlandırmakta büyük güçlük yaşadığının altını çizen Adnan Ünverdi, “Dövizle alımlarda maalesef ciddi oranlarda kayıplarla karşı karşıyayız. Tüm dünyada ekonomilerinde sorunlar var, ancak sürdürülebilir bir ekonomi için istihdam için durmadan, aksamadan ülke olarak bizim üretmekten başka bir şansımız da yok. Bunun için de faiz, kur ve enflasyon dengesinin sağlaması ve istikrarın yeniden tesis edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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