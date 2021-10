Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) arasında, Gaziantep’in gelişimini ilgili tüm paydaşlarla birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek suretiyle desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Özellikle Gaziantep’teki kültürel ve sanatsal faaliyetlere ivme kazandırmayı amaçlayan iş birliği ile ilk aşamada; “Yeni Medya Akademisi”, “Kültür ve Sanat Akademisi” ve “İletişim Müzesi” kurulması planlanıyor. HKÜ Rektörlüğü Senato salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, GBB Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, GBB Başkan Yardımcısı Erdem Güzelbey, GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile GBB Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu katıldı.

“Yaşam kalitesini artıracak projeler yapmamız gerekiyor”

Protokol töreninde konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Birlikte iş yapma kültürünü daha da geliştirmek için bu protokolü imzalıyoruz. Üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırma odaklı çalışan kurumlardır. En önemli misyonlarından bir tanesi de ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştürürken, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmaktır. Yapmış olduğumuz iş birlikleri ile sanat, teknoloji, kültür, sosyal yardımlaşma vb. alanlarda çok kaliteli işler çıkıyor. Güçlerimizi birleştirirsek daha büyük ve güzel işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu işbirliğinin çıktısı olarak, özellikle Avrupa Birliği projelerinde ortak hareket ederek; şehrimizi ve üniversitemizi kalkındıracak, geliştirecek ve toplumun yaşam kalitesini artıracak projeleri yapabilmek ve alınan fonları da iyi değerlendirmek gerekiyor" dedi.

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin teknoloji açısından her geçen gün güçlenen alt yapısı var”

Önemli bir protokol imzalamak için Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde olduklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eşi benzeri olmayan, vizyonu, birleştirici gücü olan, çok çalışkan, bizim için kıymetli abimiz olan Hasan Kalyoncu’yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Hasan Kalyoncu’nun ismi bu üniversitede yaşıyor. Bu isme layık olacak şekilde de bir çalışma var. Biz Cemal Kalyoncu ve Haluk Kalyoncu başta olmak üzere tüm ailenin her bir mensubuna da gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz sanayi, kültür ve gastronomi şehriyiz. Hepsinin önünde, eğitim ve bilim şehri olma gibi bir hedefimiz var. Çünkü sanayi şehri ve kültür şehrini sürdürülebilir kılmanın yolu da eğitim ve bilim şehri olmaktan geçiyor. Bugün 4 üniversitesi olan şehrimizde Hasan Kalyoncu Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında çok kısa süre önce kurulmasına rağmen nitelik, nicelik, işlevsellik ve kalite açısından, ülkemizin en iyi hocalarının buraya gelmesi, bölümlerin doğru bir şekilde planlanması bakımından, vakıf üniversiteleri içerisinde başarı endeksini sürekli yükselten bir üniversitemizdir. Teori ile pratik birleşirse, bilgi ekonomisi doğru yönetilirse, şehir ekonomisi de doğru yönetilir. Üniversitelerimizin içerisinde büyük bir beşeri sermaye var. Bu gücü ne kadar çok koordine edebilirsek, doğru iş yapma kapasitesini arttırılabilirsek, üniversite, belediye, iki milyonluk nüfus, şehir, bölge ve ülke kazanacak. Kim bunu doğru modellerse, kim koordinasyonu, iş birliğini, güç birliğini doğru bir şekilde güçlendirirse orada başarı kaçınılmaz oluyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin teknoloji açasından her geçen gün güçlenen bir alt yapısı var. Nitelikli öğretim elemanları ile niteliği yüksek bir altyapı oluşturuldu ve gayet iyi gidiyor. Sosyal politikalar dediğimiz sosyal destek sistemini ilgilendiren iletişim fakültesini ilgilendiren kısımlarda da çok güzel başarı hikâyeleri var. Bizim de en büyük derdimiz yaptığımızı daha iyi anlatmak. Şu ana kadar verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyorum. Bu protokol ile birlikte, insanın kazanacağı, beşeri sermayenin güçleneceği, gençlerimize yarınlarda daha güçlü bir gelecek kuracağımız, yeni bir imzayı atmanın büyük bir heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu imza bizi, ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışıyla daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreni, günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.