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Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar bırakabiliyor Gaziantep’te vaskülit hastalığı konuşuldu Covid-19’un neden olduğu hastalıklar tartışıldı

İHA

Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar bırakabiliyor Gaziantep’te vaskülit hastalığı konuşuldu Covid-19’un neden olduğu hastalıklar tartışıldı

Gaziantep Medical Park tarafından alanında uzman isimlerin yer aldığı ve bölgede ilk kez düzenlenen vaskülit hastalığıyla ilgili “ Enine Boyuna Vaskülitler” adlı bilimsel toplantı düzenledi. Toplantıda uzman ve profesör doktorlar tarafından sunumlar yapılarak hastalığa neden olan etkenler, teşhisi ve tedavisi gibi konular tartışıldı. Toplantıda aynı zamanda uzun süredir devam eden korona virüs (Covid19) hastalığının inme, beyin kanaması, damarlarda ve böbreklerde hasar oluşturabileceği ele alındı.
Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Gaziantep Medical Park Hastanesi, alanında uzman isimlerin yer aldığı ve bölgede ilk kez düzenlenen vaskülit hastalığıyla “Enine Boyuna Vaskülitler” ilgili bilimsel toplantı düzenledi. Toplantıya, Radyoloji Uzmanı Profesör Doktor Akif Şirikçi, Radyoloji Uzmanı Doktor Ebru Güzel, Nöroloji Uzmanı Doktor Hakan Bozkurt, Radyoloji Uzmanı Doçent Doktor Nursel Yurttutan, Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Remzi Yiğiter, Romatoloji Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Mesut Onat, Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Bünyamin Kısacık ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı. Toplantıda Vaskülit hastalığına dair uzman isimler tarafından sunumlar yapılarak hastalığın teşhisi, tedavisi ve neden olan etkenler ele alındı. Toplantıda uzun süredir devam eden Covid19 hastalığının kan pıhtılaştırılmasını arttırdığı için hastalığa yakalanan ve hastalığı atlatan insanlarda inme, damarlarda hasar, böbrek yetmezliği, beyin kanaması gibi hastalıklara yol açabileceği ele alındı. Uzmanlar Covid19’a yakalanan ve atlatan kişilerin konuşma güçlüğü, el ve ayaklarda kuvvet kaybı, yüzde simetri bozukluğu ve anlamada güçlük gibi belirtilerin oluşması halinde sağlık merkezlerine başvurmalarını önerdi.

“Çok geniş katılımlı bir toplantı oldu ve bizi çok mutlu etti”
Toplantının bölgede bir ilk özelliği taşıdığını ve geniş katılımlı bir toplantı olduğunu söyleyen Gaziantep Medical Park Hastanesi Radyoloji Uzmanı Profesör Doktor Akif Şirikçi, “ İnme günümüz toplumunun çok büyük bir sağlık problemidir. Özellikle belli bir yaştan sonra sık karşılaşıldığında ölüm ya da bağımlı olmaya yol açıyor. İnme genelde yaşlıların hastalığı olarak biliniyor ama biz günlük uygulamalarımızda inmenin genç hastalarda da sık görüldüğünü görüyoruz. Bugün düzenlediğimiz toplantıda bölgesel olarak özellikle genç hastalarda inmenin ayrıntılı olarak nedenleri, tanısı ve tedavisini değerlendirdik. Bunun yanında uzun süredir devam eden Covid19 hastalığının inme yapmasıyla ilgili de sunumlar yaptık ve bu yöne de dikkat çektik. Çok geniş katılımlı bir toplantı oldu. Toplantıya bölgemizdeki her ilden meslektaşlarımız katıldı ve bu durum bizi çok mutlu etti. Amacımız meslektaşlarımızla bu konularla ilgili bilgileri tazelemek, gerekli sağlıklı bilgi akışını sağlamak, riskli hastalara gereken özenin gösterilmesini sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak” dedi.

“Covid19’a yakalanan ve geçirenler bu bulgulara dikkat etmeli”
Covid19’un kan pıhtılaştırılmasını arttırdığı ve bu nedenle de birçok hastalığa yol açtığını ifade eden Profesör Doktor Şirikçi, “Covid19 bilindiği üzere sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Sistemik olarak birçok probleme neden olan bir hastalık. Bugün burada Covid19’un pıhtılaştırmayı arttırmasından dolayı neden olduğu inmenin yanında vaskülit dediğimiz damarlarda iltihap oluşturma, daralma, beyin kanaması, böbreklerde hasar oluşturmasını da olgularla tartıştık. Covid19’a yakalanan çoğu insan hastalığı evlerde tedavi oluyor. Bu hastalığı atlatan veya hastalığı devam eden insanlarda eğer konuşma güçlüğü, el ve ayaklarda kuvvet kaybı, yüzde simetri bozukluğu ve anlamada güçlük gibi bulguların oluşması halinde hemen sağlık merkezlerine gitmelerini öneriyoruz. Covid19’a yakalanan ve geçirenler bu bulgulara dikkat etmeli. İnmenin ön belirtilerinin oluşması halinde muhakkak bir sağlık merkezinden destek alınması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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