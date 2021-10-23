Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu Fadıloğlu’nun gönderdiği hediyeyi duyunca sabaha kadar uyuyamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu Fadıloğlu’nun gönderdiği hediyeyi duyunca sabaha kadar uyuyamadı

İHA

Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu Fadıloğlu’nun gönderdiği hediyeyi duyunca sabaha kadar uyuyamadı

Piyano çalan Görme engelli 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında 99.87 puan alarak birinci oldu. Yıldız’a Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu piyano hediye etti.
Gaziantep’te yaşayan 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, piyanoya merak sararak dinlediği müzikleri hafızasına kaydederek piyanoyla çalmaya başladı. Görme engelli Damlagül’ün bu yeteneğini fark eden İngilizce öğretmeni onu Şehitkamil Belediyesinin Sanat Merkezi’nde açılan piyano kursuna yönlendirdi. Burada kısa sürede başarısını gösteren Damlagül, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girerek rekor bir puanla birinci oldu. Damlagül’ün bu başarısına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kayıtsız kalmayarak ona piyano hediye etti. Piyanosu olduğu için büyük mutluluk yaşayan Damlagül kendisini ziyaret eden Belediya Başkanı Fadıloğlu’na kısa bir konser verdi.

“Yetenek sınavında 99.87 puan aldım”
Yetenek sınavında 99.87 puan aldığını söyleyen Damlagül Yıldız, “Piyano ile olan hikayem İngilizce öğretmenim Mine hocam sayesinde oldu. Ama eğitim almam gerekiyordu. Bunun içinde Şehitkamil Belediyemizin Sanat Merkezi’nde açılan piyano kursuna katıldım. Orada hocalarımızın desteğiyle piyano eğitimi aldım. Almış olduğum eğitimlerle Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girdim. Yetenek sınavında birinci oldum. Üstelik puanım 99.87’ydi. Bu sınavdan birinci oldum” dedi.

“Başkanımız bana piyano hediye etti sevinçten gece uyuyamadım”
Belediye Başkanı Fadıloğlu’nun kendisine piyano hediye ettiğini belirten Damlagül, “Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bana piyano hediye etti. Eve geldiğimde piyanonun geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum ve o gece sevinçten uyamamıştım. O gece piyanonun başından kalkamadım. Ailemde sağ olsunlar bana her zaman piyano çalmamda destek oluyorlar. Hedefim inşallah ilerde büyük bir piyanist olmak istiyorum. Bundan sonra inşallah kendi bestelerimi de yapım tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bana bu piyanoyu hediye eden Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Damlagül kızımızı tebrik ediyorum”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Damlagül’ü tebrik ederek, “Öncelikle Damlagül kızımızı tebrik ediyorum. Tabi Damlagül kızımız kendisine bir hedef koymuştu. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek adına İngilizce öğretmeni vasıtasıyla piyano ile tanışıyor. Daha sonrada Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek istiyor. Bizde Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’ne hazırlanan öğrencilerimiz için yetenek araştırması neticesinde onlara destek verebilmek adına Sanat Merkezimizde sınıflar açtık. Damlagül’de bizim sınıflarımızın öğrencilerinden birisiydi. Fakat Damlagül diğerlerinden farklıydı. Kendini hakikaten bu işe vakfetmiş, ‘ben bu işi layıkıyla yapacağım’ diyen bir öğrencimiz. Tabi bu eğitim süreci içerisinde hakikaten özverili bir çalışma devam ettirdi. Ben bu konuda ailemize de teşekkür ediyorum. Ailemizde Damlagül ile birebir ilgilendi” ifadelerini kullandı.

“Dereceye giren öğrencilerimize kullandıkları enstrümanı hediye ediyoruz”
Dereceye giren öğrencilere kullandıkları enstrümanı hediye ettiklerini ifade eden Fadıloğlu, “Bizde kendisine bir şey demeden kendi isteğimizle kendi arkadaşlarımızla konuşurken, bu sınavlardan eğer dereceye giren öğrencimiz olursa, onlara kullandıkları enstrümanı hediye edelim diye böyle bir hedef koymuştuk. Damlagül Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girip, hakikaten 100 tam puan denebilecek puan üzerinden bu sınavı kazanıyor olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Tabi dereceye giren öğrencilerimize hediye verdik ama Damlagül kardeşimize de piyano vermeyi hedeflemiştik. Hediyesini verirken de Damlagül’e dedik ki işte piyanon, Damlagül’de hayret etti. Tabi bizim amacımız özellikle Damlagül’ün bundan sonraki süreçte hem eğitim hayatı boyunca bunu kullanabilmesi, hem de ileriye yönelik olarak altlık oluşturup ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek şekilde bir sanatçı olması. Ümit ediyorum bunu başaracaktır. Bu azim ve kararlılıkla inşallah bundan sonraki süreçte şehrimizden nitelikli bir piyanisti tüm sanat camiasına kazandırmış olacağız. Ben hem Damlagül’ü hem de ailesini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bizim için büyük bir sürpriz oldu”
Damlagül’ün annesi Özgül Yıldız ise, “Ben daha önce kızıma sınavı kazanırsan sana piyano alacağım demiştim. Ancak sağ olsun Belediye Başkanımız kızıma piyano gönderdi. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduk. İkimizde beklemiyorduk böyle bir sürprizi. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim sonuna kadar kızımın yolunu açık eder. Biz her zaman kızımızın arkasındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar bırakabiliyor Gaziantep’te vaskülit hastalığı konuşuldu Covid-19’un neden olduğu hastalıklar tartışıldı
YEREL HABERLER Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar ...
Makas attığı dronla tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza
YEREL HABERLER Makas attığı dronla tespit edilen sürücüye 1339 TL ...
İslahiye'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER İslahiye'de trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'te otomobil ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ’dan GTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ’dan GTB’ye ziyaret
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir ...
Tarihi çeşmeler ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi çeşmeler ilgi bekliyor
Milletvekili Erdoğan’a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’a Moğolistan Büyükelçisinden ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üretimin sürdürülebilirliği için faiz, kur ve enflasyon dengesini sağlamak zorundayız”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üretimin ...
Mavikent'e dev tesis
YEREL HABERLER Mavikent'e dev tesis
Gar Restoran kararına GSO'dan gözden geçirme önerisi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep gar restoran tarihi geçmişiyle Gaziantep için manevi bir değerdir, verilen karar yeniden gözden geçirilmelidir"
YEREL HABERLER Gar Restoran kararına GSO'dan gözden geçirme ...
Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de yaşatılıyor Mefruşat kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de ...
Nükleer Tıp Anabilim Dalı binası yenilendi
YEREL HABERLER Nükleer Tıp Anabilim Dalı binası yenilendi
Şahinbey Ampute Futbol Takımı kupaya yürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute Futbol Takımı kupaya yürüyor
Gaziantep'te Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu
YEREL HABERLER Gaziantep'te Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar ...
Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor
YEREL HABERLER Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor
Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kripto para üretimine 1 gözaltı
Gaziantep'te kripto para operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kripto para operasyonu
Elif Şenbaba Medical Park Gaziantep’te.
YEREL HABERLER Elif Şenbaba Medical Park Gaziantep’te.
Öğrenciler geleceği kodluyor
YEREL HABERLER Öğrenciler geleceği kodluyor
Kekemelik hastalık değil
YEREL HABERLER Kekemelik hastalık değil
Ak Parti'de danışma meclisi toplanacak
YEREL HABERLER Ak Parti'de danışma meclisi toplanacak
Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden engellendi 16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı, aileler husumeti sonlandırdı Güvercin tartışması dendi, olayın iç yüzü çok başka çıktı 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan tartışma kız yüzünden yaşanmış Olay sonrası düşman olan aileler, barış yemeğinde bir araya gelerek husumeti bitirdi
YEREL HABERLER Gençlerin kız kavgası kan davasına dönüşmeden ...
Bu çeşmelerden çorba akıyor Gaziantep'te kurulan 25 ayrı çeşme ve dağıtım noktasından günlük 15 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor
YEREL HABERLER Bu çeşmelerden çorba akıyor Gaziantep'te kurulan 25 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.