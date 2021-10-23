GAÜN’ün 16 Öğretim Üyesi dünyanin en etkili bilim insanları listesinde

Gaziantep Üniversitesi’nden (GAÜN) 16 öğretim üyesi, dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan “Updatedsciencewideauthordatabases of standardizedcitationindicators” başlıklı çalışma 2021 yılı için güncellenerek PLOS Biology dergisinde yayımlandı.

Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi'nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2020 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listelendi. “Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki” sıralama listelerinde yer alan öğretim üyeleri performans sıralamalarına göre, Prof. Dr. Medeni Maskan, Prof. Dr. Esra Mete Güneyisi, Prof. Dr. Osman Erkmen, Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Prof. Dr. Hamza Güllü, Prof. Dr. Abdulkadir Çevik, Prof. Dr. Şenol İbanoğlu, Prof. Dr. Seyithan Tayşi, Prof. Dr. Ali Fırat Çabalar, Prof. Dr. Uğur Cem Hasar,Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, Prof. Dr.Mehmet Sait Söylemez.

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