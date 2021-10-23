Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur

DHA

Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur


Ahmet ATMACA, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin kaçma lüksü yoktur. Demokrasi yapmış gibi yapmakla olmaz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na Gül'ün yanı sıra Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Bakan Gül, Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve sivil anayasanın oluşturulması için tüm muhalefet partilerinin çalışarak topluma karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, Batı'nın terörle mücadelede ve insan haklarının korunması yönünde sözde hareket ettiğini söyleyerek Türkiye'nin mazlumlara kucak açtığını dile getirdi.
'SİVİL ANAYASAYI YAPMAK İKTİDARIN DA MUHALEFETİN DE GÖREVİDİR'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sivil anayasanın muhalefetin de desteği ile yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve sivil anayasayı yapmanın millete karşı bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin kaçma lüksü yoktur. Demokrasi yapmış gibi yapmakla olmaz. İşte yeni anayasa sivil anayasayı masada yapmaktan hiçbir muhalefetin kaçma lüksü yoktur ve bu milletimize karşı bir sorumluluktur. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum Cumhur İttifakı ile kurduğumuz güçlü ve büyük ittifakla yolumuza devam ediyoruz."
'BATININ TERÖRLE MÜCADELESİ DE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU DA SÖZDE'
Bakan Gül, Türkiye'nin her daim mazlumların yanında yer aldığını ve Batı´nın terör destekçiliği yaparak mazlumlara karşı da çifte standart uyguladığını dile getirdi.
Batı'nın insan haklarını sözde savunduğunu ve mültecilerin hiçbir haklarının savunulmadığı gibi canlarına da kast edildiğini söyleyen Gül, "Biz mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Nerede bir haksızlık varsa dile getirmeye devam edeceğiz. Batının terörle mücadelesi de sözdedir. `Hangi terör örgütüne karşı çıkayım´ diyerek terör örgütlerine destekçilik yapıyor. Mülteci konusunda çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden batının mültecilere çelme takan ve mültecilerin botlarını batırarak o sularda hayatlarına kasteden anlayışın insanlığa verecek bir mesajı yoktur. Dünya adalet beklemektedir. Bu yüzden daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ege'de, Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de, Kafkaslarda, yanı başımızda Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir" dedi.
'TÜRKİYE ÜZERİNE OYUN KURULAN DEĞİL, KURULAN OYUNLARI BOZAN ÜLKEDİR'
Bakan Gül, Türkiye'nin üzerine oyun oynanan bir ülke olmadığını ve Türkiye'nin kurulan oyunları bozan bir ülke olduğunu ifade ederek "Türkiye üzerinde oyun oynanacak bir ülke değil, Türkiye oyun kurucu bir ülkedir. Türkiye oyunları bozan bir ülkedir. Yeni ve büyük Türkiye'yi yeniden kurup koruyacağız ve geliştireceğiz. Mevcut sorunları da çözerek, ekmeğimizi arttırarak, özgürlüğü arttırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.
'2053 VİZYONUMUZA EMİN ADIMLARLA ULAŞACAĞIZ'
2023 yılına yaklaşırken muhalefetten seçim üzerine çeşitli sesler geldiğini söyleyen Bakan Gül, AK Parti'nin tek adayının yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "2023 yılında birileri tekli mi çoklu mu, aday meselesi üzerine birileri mühendislik yapmaya çalışa dursun. Milletimizin adayı bellidir. Milletimizin adamı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza hedeflerimize emin adımlarla ulaşacağız" dedi. DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir Güneş
2021-10-23 18:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Giresunspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Batının terörle mücadele anlayışı çifte standartlıdır” “Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz” “Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir, oyun kurucu bir ülkedir” “Türkiye’yi artık hiçbir güç eski Türkiye’ye geri çeviremeyecektir” AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Batının terörle ...
Gaziantep FK - GZT Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - GZT Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep'te baba dehşeti 1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Gaziantep'te baba dehşeti 1,5 yaşındaki kızını yemek ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Giresunspor: 0 (İlk ...
GAÜN’ün 16 Öğretim Üyesi dünyanin en etkili bilim insanları listesinde
YEREL HABERLER GAÜN’ün 16 Öğretim Üyesi dünyanin en etkili bilim ...
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, ...
Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı Kilitlemeyi unuttuğu otomobilinden 600 bin liralık senet ile 35 bin lira nakit parası çalındı Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı Kilitlemeyi ...
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu Fadıloğlu’nun gönderdiği hediyeyi duyunca sabaha kadar uyuyamadı
YEREL HABERLER Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında ...
Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar bırakabiliyor Gaziantep’te vaskülit hastalığı konuşuldu Covid-19’un neden olduğu hastalıklar tartışıldı
YEREL HABERLER Covid-19 inme, beyin kanaması ve böbreklerde hasar ...
Makas attığı dronla tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza
YEREL HABERLER Makas attığı dronla tespit edilen sürücüye 1339 TL ...
İslahiye'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER İslahiye'de trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'te otomobil ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ’dan GTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ’dan GTB’ye ziyaret
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir ...
Tarihi çeşmeler ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi çeşmeler ilgi bekliyor
Milletvekili Erdoğan’a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’a Moğolistan Büyükelçisinden ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üretimin sürdürülebilirliği için faiz, kur ve enflasyon dengesini sağlamak zorundayız”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üretimin ...
Mavikent'e dev tesis
YEREL HABERLER Mavikent'e dev tesis
Gar Restoran kararına GSO'dan gözden geçirme önerisi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep gar restoran tarihi geçmişiyle Gaziantep için manevi bir değerdir, verilen karar yeniden gözden geçirilmelidir"
YEREL HABERLER Gar Restoran kararına GSO'dan gözden geçirme ...
Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de yaşatılıyor Mefruşat kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de ...
Nükleer Tıp Anabilim Dalı binası yenilendi
YEREL HABERLER Nükleer Tıp Anabilim Dalı binası yenilendi
Şahinbey Ampute Futbol Takımı kupaya yürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute Futbol Takımı kupaya yürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.