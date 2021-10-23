Gaziantep FK - GZT Giresunspor maçının ardından



Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın oyun anlamında 90 dakika boyunca istenileni veremediğini söyledi. Takımın kötü oynaması ile ilgili ise sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Bulut, futbolcuların 2 hafta boyunca kötü oynamasının kabul edilemeyeceğini kaydederek, "Maçın 90 dakikasına bakılınca hiçbir dakikasında iyi oynamayan bir Gaziantep vardı. Gerçekçi olmak lazım, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun sorumlusu benim. Sonuçta takımı kurup sahaya süren ben olduğuma göre sorumluluk bende. Futbolcuların son 2 haftadır bu performansta oynaması kabul edilemez. Sonuçta bu takım iyi şeyler başardı. Kaybetmemize rağmen mücadele, istek, arzu, son iki haftadır bunları futbolcularımda göremiyorum. Bununla ilgili bir toplantı yapıp bir sonuca varacağız. Kendi içimizde bununla ilgili bir toplantı yapacağız"dedi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Taraftarların istifa çağrısı yönündeki soruya ise işinin başında takım için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Erol Bulut, "Taraftar kendi gözünden onu görebilir de ben fazla kulak asmıyorum. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Kulüp için neler yaptığımı biliyor. O yüzden birkaç taraftarın çağrısına göre hareket edeceğim düşünülemez. En iyi şekilde Gaziantep FK için ekibimle birlikte elimden geleni yapacağım. Futbolcularımın bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Sadece içimizde ufak tefek sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Onu da önümüzdeki hafta çözeceğimizi zannediyorum" diye konuştu.

HAKAN KELEŞ: 2 PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Maçın son bölümlerinde kendi kalelerine gördükleri gol sonucu 2 puan kaybettikleri için üzüntülü olduklarını ifade eden GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise oyun içerisindeki skor avantajını koruyamadıklarını söyleyerek, şöyle dedi: "2 puan kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. İyi bir oyun sergilendiğimizi düşünüyorum. Maçın başından sonuna çok pozisyon vermeden oynadık, öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Sayısız gol şansı elde ettik. Son dakikada uzun toplarla biraz baskı yedik ve kendi kalemize attığımız gol ile 2 puan kaybettik. Oyun grafiği olarak baktığımızda iyi gidiyoruz. Genele bakılınca oyun olarak iyiydik ama puan olarak eksildik. Böyle devam edersek iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Hatayspor maçından iyi bir netice elde etmek istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut´un açıklamaları

Hakan Keleş´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-10-23 19:36:18



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