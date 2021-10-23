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Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı (2)

DHA

Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı (2)


GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz (30) yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne neden olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz´ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Nurdağı ilçesine getirildi. Küçük Elif Hazal, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
'MÜEBBET HAPİS İSTİYORUM'
Kızının mezarı başında gözyaşları döken ve çocuğunu öldüren kocasının müebbet hapse çarptırılmasını isteyen Anne Duygu Yılmaz, "Ben yeni doğum yapmıştım, bebeğim şu an kuvözde, 3 saatte bir emzirdiğim için hastaneye gidiyordum. Çocuğumu evde döve döve ölümüne sebep olmuş. Böyle olacağını bilsem yavrumu evde bırakmazdım. Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş. Evde kızım Elif Hazal ile 2,5 yaşında oğlum vardı onu da döverek darbetmiş. Kızım nefessiz kalınca sağlıkçıları aramış, sağlık ekipleri hastaneye götürmüş. Kendisi garsonluk yapıyordu. 2 gün çalışıyor 34 gün evde oturuyordu. Durmadan iş değiştiriyordu. O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum" dedi.Kadir ÇELİKRamazan TUNCER/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2021-10-23 19:38:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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