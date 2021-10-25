Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi

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Gaziantep'te, teknik takip sonucu durdurulan tırda bulunan piknik tüplerinin içerisine zulalanmış halde 8 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, 24 Ekim 2021 tarihinde takibe alınan bir tırı Gaziantep otoban girişinde durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet piknik tüpü içerisine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi.

Olay kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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