Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kurulan, Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda “Kurumsallaşmada Yeni Nesil Liderlerin Rolü” konulu ilk eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılışına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Koordinatörü Hakan Aslansoy, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve platform mentorları Ercan Sayın, Melike Yüksel, Başar Küçükparmak ve Mustafa Özgüler ile yeni nesil sanayiciler katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep’in sanayide, üretimde ve ihracatta ortaya koyduğu başarının sürdürülebilirliği ve artarak devam etmesinde yeni nesil sanayicilerin belirleyici olacağını söyledi.

Geleceğin sanayicilerinin yapılacak her çalışmaya dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Ünverdi, “Odamız tarafından kurulan ve geçtiğimiz ay tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda yer alan firmalarımız, GSO uzman ekibimiz ile birlikte özverili bir çalışma içine girdiler. Temel olarak sanayimizdeki düşünsel ve teknolojik dönüşümün sağlanmasını hedeflediğimiz bu platform, sanayimizin geleceği, firmalarımızın yarının dünyasına daha rekabetçi bir şekilde olabilmeleri için büyük önem taşıyor. GSO olarak firmalarımızın gittikçe artan sanayide dönüşüm süreci içinde rekabet avantajı kazanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda verilecek eğitimlerin de çok faydalı olacağına inanıyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Nesil Sanayici Platformu'na üye şirketlerde kuşaklar arası aktarım, uyum ve tecrübe paylaşımı sağlanacağını, bunun da yapılan işe ve üretime yenilikçi ve girişimci bir bakış açısı kazandıracağını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Koordinatörü Hakan Aslansoy da yeni nesil sanayicilerin sahip olduğu ışığı doğru yöne yönlendirmelerini ve gelişimlerine destek olacak imkanları sağlamaya çalıştıklarını ve bu amaçla eğitimlere başladıklarını kaydetti.

Adisa Danışmanlık Kurucu Danışmanı Hüseyin Adanalı ve Adisa Danışmanı Emre Yayla tarafından verilen eğitimde yeni nesil sanayicilere kurumsallaşma, şirketlerin kendini yenileme ve dönemsel gelişmelere adaptasyon süreci, liderlik, yöneticilik, yenilikçilik ve yeni nesil sanayici kültürü konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen “Kurumsallaşmada Yeni Nesil Liderlerin Rolü” konulu eğitim, platform üyesi sanayiciler ile yapılan sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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