Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent İlkokulu’nu ziyaret ederek, eğitim gören yetim öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenciler ile sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden destek alan yetim öğrencileri, Beykent İlkokulu’nda ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, Okul Müdürü Bekir Gezer ile birlikte ilk olarak 3. sınıfa giden Rabia Altıparmak’ı sınıfında ziyaret ederek, eğitim durumu hakkında öğretmeninden bilgi aldı. Bir süre öğrenciler ile birlikte dersi dinleyen Başkan Fadıloğlu, diğer öğrenciler ile de yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra yine 3. sınıfa giden Doğukan Efe Özcan, Yunus Emre Şenel, İhsan Efe Çelik ve Elif Elisa Gür’ü de sınıflarında ziyaret etti.

Eğitimleri ile ilgili öğretmenlerinden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklarla ilgili duyduğu başarılı sonuçların kendisini hem gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra yetim çocukların anneleriyle bir araya geldi. Koyu sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Fadıloğlu, yetim annelerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

"Rabia'ya eğitim hayatında başarılar diliyorum"

Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, “Bugün Beykent İlkokulu’nda Rabia’yı ziyarete geldik. Yetim Koordinasyon Merkezimizdeki ailemizin kızı ve kendisi 3. sınıfa gidiyor. Biz normal şartlarda imkan dahilinde öğrencilerimizi okulunda ziyaret ediyoruz. Hocalarından onların hakkında eğitimleriyle ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Bugün de bu okulumuzda 5 çocuğumuzu ziyaret ettik. Şimdi de Rabia ile birlikteyiz. Rabia; bizi sınıfında misafir etti, sınıfında beraber ders dinledik. Ben Rabia’ya eğitim hayatında başarılar diliyorum. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlat olması noktasında annesiyle birlikte eğitimi ile ilgileniyoruz. İnşallah daha güzel yerlerde hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Rabia’nın annesi Fatma Altıparmak ise yaptığı açıklamada Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun dertlerini dert edindiğini dile getirerek, "5 yıl önce eşimi kaybettim. Sağ olsun Başkanımız sıkıntılarımızı duymuş, bugün de kızımı okulunda ziyaret etmeye gelmiş. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Başkanımız derdimizi dert edinmiş, dertlerimize ortak olmaya gelmiş. Bu konuda yalnız olmadığımızı gördük. Ben Başkanımıza, bugün bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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