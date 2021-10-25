Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri doğal yaşamın keyfini çıkardılar. Sınav stresinden uzak bir ortamda doğayla iç içe spor yaparak doğanın güzelliklerini keşfeden öğrenciler bir yandan da sınav streslerini attı.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçiren GKV Özel Ortaokulu öğrencileri bir yandan doğanın güzelliklerini keşfederken bir yandan da temiz bir havada spor yapma heyecanını yaşadılar. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet öğrencilerin sınav stresinden uzak bir ortamda eğlenceli bir gün geçirmesinin onlarda yüksek motivasyon sağladığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte Kazanım Değerlendirme Sınavı sonrasında Erikçe Macera Parkında düzenlediğimiz doğa ile iç içe etkinliğimizde Kargonet Tırmanma, Yüksek Aktivite, Okçuluk ve Eğitsel Oyunlar gibi faaliyetler ile KDS streslerini eğlenerek atmaya çalıştılar. Bu tür etkinlikler öğrencilerin sınav stresini atmasında önemli rol oynuyor, aynı zamanda pandemi nedeniyle uzak kaldıkları arkadaşları ile doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Doğa ile iç içe geçirilen bir günün ardından öğrencilerimiz sınav stresinden tamamen uzaklaşmış ve gönüllerince bir gün yaşarken doğa ile iç içe çeşitli spor etkinlikleri yapmanın da keyfini çıkarmıştır. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir" dedi.

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