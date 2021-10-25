Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

İHA

Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, 10 bin 677 vatandaşı bilgilendirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde çalışmalar yürüten ekipler, hazırladıkları broşürler ile vatandaşlara genel güvenlik, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması konularında bilgiler verdi. Ekipler, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, güvenli internet ve bilişim (Siberay), aile içi şiddet (Kades), uyuşturucu madde bağımlılığı (en iyi narkotik polisi: anneuyuma) ve trafik konularında 10 bin 677 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti kesildi
YEREL HABERLER Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti ...
Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere saklanan uyuşturucu paketlerini bile elleri ile koymuş gibi buluyorlar
YEREL HABERLER Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere ...
Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 ...
Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk aylık hamile kadın Covid-19 pnömonisini Medical Park Gaziantep’te atlattı
YEREL HABERLER Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk ...
3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı Festivalin ilk günü Akdeniz şarkıları seslendirildi
YEREL HABERLER 3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali ...
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
YEREL HABERLER Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
YEREL HABERLER Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız
YEREL HABERLER Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü ...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi tamamlandı
YEREL HABERLER Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi ...
Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”
Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor
Kadınlar aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Kadınlar aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar
Halk Ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halk Ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, ...
Gaziantep FK - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - GZT Giresunspor maçının ardından
Hakan Keleş: "Bugün çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Bugün çok iyi oynadık ama kendi ...
Erol Bulut: "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Taraftarların istifa söylemlerine kulak asmamaya çalışıyorum"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu ...
Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur
YEREL HABERLER Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.