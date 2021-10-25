Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Son 1 hafta içinde kentte gerçekleştirilen çok sayıda operasyonda ve durdurularak arama yapılan araçlarda; 837 bin gümrük kaçağı boş makaron, 33 bin 800 gümrük kaçağı dolu makaron, 13 bin 277 paket gümrük kaçağı sigara, 21 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 sikke, 38 tabanca, 299 fişek, 36 şarjör ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis ekipleri, 58 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 53'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2021-10-25 16:09:17



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