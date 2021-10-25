TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı düzenlendi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi ve meclis üyelerinin katılımıyla GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin talep ve beklentiler, yürütülen faaliyetler, ileriye yönelik projeler ve kadın girişimciliğin ticari alana daha fazla yansıması için atılacak adımlar değerlendirildi.
"Yeni atılımlar kadın girişimcilerin gücü ile sağlanabilir"
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üreten kadınları desteklemek ve kadın girişimciliğe katkıda bulunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. GSO’nun en fazla kadın yönetim kurulu üyesine sahip Oda konumunda olduğunu belirten Ünverdi, “Kadın girişimcilerimizin gücünü kent ve ülke ekonomimize ne kadar entegre edebilirsek o kadar başarılı oluruz. Kurtuluş mücadelemizi nasıl birlikte verdiysek bugün de şehrimiz ve ülkemiz için kenetlenerek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü ülkeler artık ekonomilerinin ölçütü kadar güçlü oluyor. Ülke olarak yeni atılımlar sağlayabilmemiz için muhakkak kadın girişimcilerin potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu hedefle TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuzun çalışmalarına her daim katkı sunduğumuz gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde girişimci kadınlarımıza yönelik Odamız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ndeki (KAGİDEM) kadın girişimciler de çok güzel başarı hikayeleri yazmaya başladı. Bu çalışmalar yalnızca şehrimizde değil bölgede de takdir topluyor ve örnek alınıyor. Üreten kadınları desteklemek adına atılan her adım bizim için çok kıymetlidir. TOBB Gaziantep KGK Başkanı Sayın Ayşen Ahi’ye, yönetim kurulu ve üyeleri ile tüm kadın girişimcilerimizi ortaya koydukları azim ve başarılı çalışmalardan ötürü tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.
"Pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük"
Kadın girişimciler olarak pandeminin neden olduğu zorlu şartlara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de kurdukları komisyonlar vasıtasıyla girişimci kadınlarla sürekli olarak bağlantı içerisinde olduklarını belirtti.
"Pandeminin de kadın girişimcileri durduramadığını belirten Ahi, bu süreçte yürüttükleri faaliyetlerin büyük çapta farkındalık oluşturduğunu kaydetti. Kadın girişimcilerin yürüttüğü çalışmaların aksamaması için pandemi şartlarını dikkate alarak yenilikler yaptıklarını ifade eden Ahi, “Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi ile 200 girişimci kadınımıza yönelik çeşitli konularda ve birçok sektörü kapsayan eğitimler düzenledik. Evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini tanıtabilmeleri için video çalışmaları da düzenledik. Bunların yanında kadın girişimcilerimize yönelik sosyal medya ve fotoğrafçılık gibi ürün pazarlama konusunda avantaj oluşturacak eğitimler gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de yeni projelerimizle çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye ve yönetim kurulana destekleri için teşekkür ediyor, tüm kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. TOBB KGK İkinci Dönem Başkanı Mehpare Şayan Kileci de, yaptığı konuşmasında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın girişimciliğini geliştirmek ve kadın girişimci sayısını artırmak için bu yolda birlikte yürümeye devam edeceklerini kaydetti.
TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı’nın son bölümünde GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi tarafından, KAGİDEM’de atölyesi bulunan kadın girişimcilere sertifika takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite personeline afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Üniversite personeline afet farkındalık eğitimi
Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
Gaziantep’te 33 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 33 araç trafikten men edildi
Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı ...
Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti kesildi
YEREL HABERLER Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti ...
Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere saklanan uyuşturucu paketlerini bile elleri ile koymuş gibi buluyorlar
YEREL HABERLER Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere ...
Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 ...
Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk aylık hamile kadın Covid-19 pnömonisini Medical Park Gaziantep’te atlattı
YEREL HABERLER Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk ...
3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı Festivalin ilk günü Akdeniz şarkıları seslendirildi
YEREL HABERLER 3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali ...
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
YEREL HABERLER Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
YEREL HABERLER Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız
YEREL HABERLER Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü ...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi tamamlandı
YEREL HABERLER Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi ...
Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”
Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de park çalışmaları sürüyor
Kadınlar aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Kadınlar aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar
Halk Ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halk Ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.