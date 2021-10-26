Çocuklarda bronşiolite dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda bronşiolite dikkat

İHA

Çocuklarda bronşiolite dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, kış aylarında özellikle pandemide, çocukları bronşiolitten korumanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, kış aylarında çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden birinin akut bronşiolit hastalığı olduğunu belirterek, “Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur. Vücut direncinin azaldığı zamanlarda mikropların daha aktif hale geldiği sonbahar ve kış aylarında hastalıklara karşı çok dikkat etmek gerekir. Genellikle 2 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla 3 6 aylık bebeklerde görülüyor. Bu yaş grubunda hastaneye yatışların en sık nedenidir. Alt solunum yolu hastalığı olan bronşiolitin başlıca sebebi virüslerdir. En sık etken Respiratuar Sinsityal (RSV) virüstür. Hafif ateş, burun tıkanıklığı, öksürük gibi şikayetler görülebilir. Daha sonra hızlı nefes alıp verme, öksürükte artma, hırıltı ve inleme olabilir. Hafif durumlarda destek tedavisi verilirken, ağır seyreden morarma, inleme, çok hızlı nefes alıp verme gibi durumlarda acil tedavi gerekebilir. Bazen belirtiler saatler içinde ilerleyebileceği için ailelerin dikkatli olmaları gerekir” dedi.
Ateş burun tıkanıklığı ve öksürük ilk belirtilerdir
Hasta olan çocukta belirtinin ilk başta ateş burun tıkanıklığı ve öksürük olarak kendisini gösterdiğini söyleyen Dr. Zerrin Tekinkuş, “Bu belirti varsa çocukların doktora götürülmesinde ve erken müdahale edilmesinde fayda var. Çünkü erken önlem hastalığın ilerlemesini durdurabilir. Bronşiolit, büyük çocuklarda hafif belirtilere yol açarken bronşiolleri daha dar olan küçük çocuklarda ağır tablolara sebep olabilir. Hırıltı, aşırı öksürük ve yüksek ateşle birlikte, üst solunum yolunda yerleşen virüsler akciğerlere inerse bronşit ve bronşiolite neden olur. Bu durum da hastalık tablosu daha ağır seyreder “ şeklinde konuştu.
Özellikle pandemide çocuklar mutlaka virüsten korunmalıdır
Özellikle pandemide çocukları bronşiolitten korumamın her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Dr.Tekinkuş, “ Toplu halde bulunulan kapalı mekanlar hastalıklara ortam hazırlar. Aslında hastalıklara karşı basit gibi görünen yöntemlerle önlem alınabilir. Hastalıkların yayılmaması için öncelikle hijyene önem verilmelidir. Yapılacak en önemli şeylerden biri çocukların özellikle de bebeklerin burun akıntısı ve öksürüğü olan kişilerden uzak tutulmalarıdır. Özellikle hapşırırken ağız kapatmalı ve eller gerektikçe yıkanmalıdır. Mümkün olduğunca bulunulan oda havalandırılmalı. Diğer yandan düzenli uyumak, iyi beslenmek ve spor yapmak bebeklerin ise anne sütü ile beslenmeye devam etmeleri hastalıklara karşı vücut direncini artırır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine Gaziantep’ten destek Büyükşehirden eğitimleri başarıyla geçen bin kursiyere çeyrek altın
YEREL HABERLER Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma ...
Yesemek için ICOMOS raporu bekleniyor
YEREL HABERLER Yesemek için ICOMOS raporu bekleniyor
Geleceğin okçuları 29 Ekim Kupası'nda yarıştı
YEREL HABERLER Geleceğin okçuları 29 Ekim Kupası'nda yarıştı
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis ...
Üniversite personeline afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Üniversite personeline afet farkındalık eğitimi
Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama
Gaziantep’te 33 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 33 araç trafikten men edildi
Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 bin vatandaş suça karşı ...
Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti kesildi
YEREL HABERLER Halk otobüsü kaza yaptı 3 mahallenin interneti ...
Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama
Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere saklanan uyuşturucu paketlerini bile elleri ile koymuş gibi buluyorlar
YEREL HABERLER Narko avcılarından kimse kaçamıyor En gizli yerlere ...
Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 ...
Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Öğrenciler doğal yaşamın keyfini çıkardı
Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk aylık hamile kadın Covid-19 pnömonisini Medical Park Gaziantep’te atlattı
YEREL HABERLER Hamile kadın korona virüsü atlattı Yaklaşık 6 buçuk ...
3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı Festivalin ilk günü Akdeniz şarkıları seslendirildi
YEREL HABERLER 3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali ...
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı
Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan anlamlı öğrenci ziyareti
Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
YEREL HABERLER Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda eğitimler başladı
Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi
Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
YEREL HABERLER Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu
Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız
YEREL HABERLER Destici: Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü ...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi tamamlandı
YEREL HABERLER Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi ...
Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu: “Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.