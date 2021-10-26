Soluk borusuna kek kaçan Muhammed kurtarılamadı

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah´ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.
Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-10-26 11:39:18
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