Soluk borusuna kek kaçan Muhammed kurtarılamadı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah´ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.

Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-10-26 11:39:18



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