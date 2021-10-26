Briketçiler Sitesi’nde asfalt çalışmaları başladı Asfalt serim çalışmaları memnuniyetle karşılandı

Şehitkamil Belediyesi, Britekçiler Sitesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt serim çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfalt serim çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Çeşitli meslek kuruluşlarının nitelikli alanlarda üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Briketçiler Sitesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda kapsamlı asfalt serim çalışması başlattı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Briketçiler, Mermerciler, Karocular Sanayi Sitesi Başkanı Halil Çelik, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Alt yapısı tamamlanan yollarımız asfaltlanmaya başlandı”

Yürütülen çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür eden Briketçiler, Mermerciler, Karocular Sanayi Sitesi Başkanı Halil Çelik, “Briketçiler Sitemiz, Şehitkamil Belediyemiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin birlikte oluşturdukları yeni bir imar alanı. Şehrin içerisindeki gürültü ve pis görüntüyü ortadan kaldırmak adına buraya taşınarak, bir nebze de olsa şehrimizin temiz nefes alması sağlandı. Yollarımız, imara açıldı ve esnaflarımız buraya taşınmaya başlandı. Şu an altyapısı tamamlanan yollarımız, Şehitkamil Belediyemiz tarafından asfaltlanmaya başlandı. Bu konuda Başkanımıza ve ekibine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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