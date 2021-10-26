GAÜN Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü kutlandı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde (GAÜN) 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Hastane Müdürleri Yılmaz Murat Çaycı, Hatice Sağ, Başhemşire Pınar Kıyak ve hasta hakları birimi çalışanları; birime başvuran hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.

“Hastaların daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını hedefledik”

GAÜN Hastanesinde hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti almalarının hedeflendiğini söyleyen GAÜN Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Ayşe Kızılırmak, “Türkiye’de 1998 yılında 26 Ekim ‘Hasta Hakları Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bugün bu etkinliği düzenleyerek hasta hakları hususunda farkındalığın artırılmasını ve hastaların daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını hedefledik. Bunun yanı sıra hastanın saygınlığının artırılarak tedavi ve teşhisin her aşamasında katılımının sağlanmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte birime başvuranlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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