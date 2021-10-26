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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz, cumhuriyet’le taçlandırılmıştır”

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz, cumhuriyet’le taçlandırılmıştır”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz, Cumhuriyet’le taçlandırılmıştır” dedi.
Prof. Dr. Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümünü kutladı. “İç ve dış düşmanlarıyla aynı anda mücadele etmek zorunda kalan, büyük bir imparatorlukken, elinde kalan son vatan toprağı bile çok görülen Türk Milleti için ‘ya istiklal ya ölüm’ dışında bir seçenek kalmamıştı” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını söyle sürdürdü: “En kara günlerimizde gerek askeri dehası, gerek vatanseverliği, gerekse liderliğiyle milletimizin umudu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığındaki Kurtuluş Savaşı, zaferle sonuçlanmıştır. Büyük Atatürk, hiçbir ülkenin boyunduruğu altında yaşamayı hak etmeyen bu yüce millete 29 Ekim 1923’te ilan edilen ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare’ diye ifade ettiği Cumhuriyet idaresiyle, kendi kendini idare edebilme özgürlüğünü vermiştir.”
Gaziantep’in bu mücadelede büyük bir rol oynadığını ve şehrini savunmak için her yaştan insanın canını vermekten çekinmediğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“SANKO Üniversitesi bu bilinç ve inançla vatanının kıymetini bilen, bu büyük mirası geleceğe taşıyacak, Türk Milletini ulusal ve uluslararası her türlü platformda başarıyla temsil edecek gençler yetiştirmeye devam ediyor. Bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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