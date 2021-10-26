Taşdoğan’a cübbeyi Devlet Bahçeli giydirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’a "Doçentlik" cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giydirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları sonucunda Doçentlik unvanını aldı. Bilimsel alanda 22 Uluslararası Makale, 2 Kitap ve 22 Bildirisi bulunan Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’a cübbesini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giydirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep Milletvekili, Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’a akademik ve siyasi kariyerinde başarılar dilerken, doçentlik unvanı dolayısıyla da tebrik etti.

‘Liderimizin yolu yolumuzdur’

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunun MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, “Öncelikle her daim örnek aldığımız, yolu yolumuz, sözü sözümüz dediğimiz liderimiz tarafından doçentlik cübbemin giydirilmesi beni ziyadesiyle gururlandırmıştır. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız ve araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz doçentlik unvanının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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