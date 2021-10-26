8 yaşındaki çocuk banyoda elektrik akımına kapılarak öldü Şofbendeki elektrik kaçağı 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gaziantep'te şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Sarıbaşak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Abik Enver Arı, duş almak için girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Girdiği banyodan uzun süre çıkamayan çocuktan haber alamayan ailesi, banyoya girdiklerinde çocuğu yerde hareketsiz şekilde buldu. Daha sonra durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.



Hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuğu, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 3 gün boyunca yaşam savaşı veren Abik Enver Arı, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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