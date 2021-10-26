Gaziantep'teki trafik kazaları mobese kameralarında

GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Yaşanan bir kazada iki otomobilin çarpışmasının ardından emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücünün otomobilin açılan kapısından düştüğü anlar yer aldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntüleri paylaştı. Şehrin değişik semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışmasının ardından emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücünün otomobilin açılan kapısından düştüğü anlar yer aldı.
Yetkililer, kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Gaziantep DHA
2021-10-26 16:37:06
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