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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere bisiklet dağıtılacak Gaziantep modeli ile yaklaşık bin adet bisiklet dağıtılacak

İHA

Öğrencilere bisiklet dağıtılacak Gaziantep modeli ile yaklaşık bin adet bisiklet dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler sporla sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı pansiyonlu örgün ve resmi öğretim kurumları, yatılı ilköğretim bölge okulları ile özel eğitim okullarında okuyan öğrencilere 947 adet bisiklet dağıtılarak park yeri yapılacak.
“Spor Dostu Gaziantep” imajını güçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için vatandaşı alternatif ulaşım araçlarına teşvik etmek amacıyla Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu’nda yeni bir protokole imza atıldı. Buna göre MEB’e bağlı örgün ve resmi ortaöğretim kurumları, yatılı ilköğretim bölge okulları ile özel eğitim okullarına 947 adet bisiklet dağıtımı ve bisiklet adedince park yeri yapılacak. Bisikletler Gaziantep’te bulunan 55 pansiyonlu her okula, konaklayan öğrenci sayısının yüzde 15’i baz alınarak dağıtılacak. 913 bisiklet lise düzeyinde, 34 tanesi ise ortaokul düzeyindeki öğrencilere verilmek üzere planlandı. Protokol töreninde GBB Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Muhammet Önder hazır bulundu.
"Son 7 yılda bisiklet yolu yapımında önemli bir mesafe kat ettik"
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "‘Gaziantep’te spor yapmayan kalmasın’ dedik. Bu anlamda özellikle gençlerimizi spora teşvik etmek için işi kolaylaştırmamız lazım. Onların spora ulaşacağı tesisleri ulaşımı kolaylaştırmamış gerekiyor. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte çok sayıda tesis yaptık. Biz, büyükşehir olarak bisiklet kullanımını ve bisiklet yollarına ilişkin son 7 yılda önemli bir yol kat ettik. 50 kilometrelik bisiklet yolunu hizmete açtık. Her yaptığımız yarışmada derece alanlara bisiklet hediye ediyoruz. İstiyoruz ki bisiklet yolu ve bisiklet artık bir lüks olmasın. Bisikletin ulaşım için ciddi bir alternatif oluşturmasını istiyoruz. Çünkü bisiklet, karbondioksit salınımı olmayan sağlıklı bir ulaşım aracı. Biz, bisiklet terminalleri koyduk. Tramvay yolunda bisiklet terminallerini kullananlara bir saat ücretsiz hizmet sağladık. Tramvaydan inip bisiklet terminalinden bisiklet alıp yeniden bisikletle ulaşımını sağlayan vatandaşın ekonomik olarak destek olduk. Aynı zamanda bisiklete olan teşviki de artırmış olduk. Bu çalışmanın üzerine yeni bir çalışma yapıyoruz. Pansiyonlar önemli, biz göç alan bir şehiriz. Kırsaldan gelip yatılı kalan çok sayıda çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın iyi şartlarda okullaşması gelecekteki başarısı açısından da önem arz ediyor. Bu çocuklarla sohbet ettiğimiz zaman bize bisiklet ve bisiklet terminali istediklerini söylediler. Çünkü spor yapmak istiyorlar. Bu protokolle de bunu başarmış olacağız" dedi.
Öğrenciler ulaşımını bisikletle gerçekleştirecek
Gaziantep Valisi Davut Gül, protokolün pratikte iki fayda getireceğini aktararak, “Çocuklar bize emanet. Onlar bizim evlatlarımız. Dolayısıyla onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir pansiyona gittik. Orada bize ‘Biz çarşıya giderken hafta sonları bisiklet olsa da ulaşım aracı olarak kullansak’ dediler. Ulaşım amaçlı kullanılması, ihtiyaçları bir anlamda ortadan kaldıracak. Bunun yanı sıra ‘Spor Şehri Gaziantep’te 172 bin lisanslı öğrencimiz var. Bu lisanslılardan bir tanesi de bisiklet sporu. Bu anlamda kentin imajına uygun bir şehir profili oluşturmak da marka şehri Gaziantep için ayrı bir değer oluşturacak” ifadelerini kullandı.
"Protokol spor dostu Gaziantep imajına katkı sağlayacak"
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu da "Pansiyonda kalan öğrencilerimizin yüzde 15’i kadarına bisiklet ve par yeri yapımıyla ilgili bir protokol için buradayız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde başlatılan ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesine imzaların atıldığı bu protokol önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Protokol imza töreni sonrasında GBB Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Muhammet Önder günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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