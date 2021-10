Başkan Mahsum Altunkaya"dan 29 Ekim mesajı

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, mesaj yayımlayarak, Cumhuriyeti'in kuruluşunun 98. yıldönümünü kutladı.

Başkan Mahsum Altunkaya mesajında, "Vatan toprağımıza yönelik düşmanca planlar farklı senaryolarla her zaman karşımıza çıkacaktır. Güçlü olmak, ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek ve Cumhuriyetimizi değerleriyle birlikte korumak hepimizin ortak görevidir. Bağımsızlığımızın tapusu olan Cumhuriyetimizi gelecek nesillere daha güçlü ve dinamik olarak teslim edebilmek için var gücümüzle çalışmak, üretmek ve ülke ekonomisini güçlendirmek hepimizin ortak görevi olmalıdır ifadelerini kullandı.

Altunkaya mesajının devamında, "Vatan toprağımıza, bölünmez bütünlüğümüze göz koyanların her şeyi mübah gördüğü ve çeşitli yollarla ülkemizi, ekonomimizi zayıflatma çabaları aslında bilindik bir senaryonun günümüzdeki farklı uygulamalarıdır. Bu senaryolar dün olduğu gibi gelecekte devam edecektir. 98 yıl önce bağımsızlığımızı ilan ederek kurduğumuz cumhuriyetimizin yeni nesillerimizle sonsuzluğa kadar devam etmesi için her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, milli mücadele ruhumuzu yaşattığımız sürece 98 yıl önce büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizi yarınlara daha güçlü taşıyabiliriz. Cumhuriyetimizi ve değerlerini korumak, geliştirmek ve yeni nesillere en iyi şekilde devretmek hepimizin ortak görevidir. Daha çok çalışacağız, bilim ışığında yürüyerek ülkemizi kalkındıracak, cumhuriyetimizi geliştirecek ve değerlerini koruyarak yeni nesillerimize teslim edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine de yer verdi.

