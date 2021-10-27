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Kazalara tepki gösteren vatandaşlar otoyolu trafiğe kapattı Otoyolda kaza tepkisi Üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, yolda sık sık kaza yaşandığını söyledi Yolun trafiğe kapatılmasına bazı sürücüler tepki gösterdi, bazıları destek verdi

İHA

Kazalara tepki gösteren vatandaşlar otoyolu trafiğe kapattı Otoyolda kaza tepkisi Üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, yolda sık sık kaza yaşandığını söyledi Yolun trafiğe kapatılmasına bazı sürücüler tepki gösterdi, bazıları destek verdi

Gaziantep'te otoyolda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına tepki gösteren vatandaşlar ve öğrenciler, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Kapanan yol nedeniyle bazı sürücüler eyleme tepki gösterirken, bazı sürücüler ise eylemcilere destek verdi.
Gaziantep'te, trafik yoğunluğunun yaşandığı Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi sınırlarından geçen GaziantepAdıyaman otoyolunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları vatandaşların tepkisine enden oldu. Otoyolda yayalar karşı tarafa geçerken ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda kazanın yaşandığını belirten vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak en kısa zamanda bir üst geçit yapılmasını istedi. Eyleme destek veren öğrenciler, bir arkadaşlarının kazada hayatını kaybettiğini söyledi.
Vatandaşların eylemine, okullarına gitmek için karşıya geçmek zorunda kalan ve kaza geçiren öğrenciler de destek verdi. Yaşanan kazalar nedeniyle geçmiş dönemde bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, pek çok öğrencinin de yaralanarak ölümle burun buruna geldiğini vurgulayan öğrenciler, acil çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

Yol kapatma eylemine bazı sürücüler destek verdi, bazıları ise tepki gösterdi
Otoyolda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları nedeniyle yol kapatma eylemi yapan vatandaşlar ile öğrencilere bazı araç sürücüleri destek verirken, bazıları da işe geç kaldıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Yapılan eylem, bir süre devam ettikten sonra vatandaşlar ile öğrencilerin yoldan çekilmesiyle son buldu. Eyleme katılanlar, bölgeye üst geçit yapılması çağrısını yineledi.

"Bu yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ölüyor"
Eylem sonrası açıklamalarda bulunan bir vatandaş, "Biz bu yola üst geçit yapılması için talepte bulunduk, söz verildi ama yapılmadı. Burada insanlar ölüyor, gençler ölüyor. Sekiz gün önce genç bir kızı, dün bir lise öğrencisini kaybettik. Biz, vatandaşların sağlığı için acilen bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Biz mahalle halkı olarak, ekmek almak için bile karşıya geçmek zorunda kalıyoruz ve tehlike ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu işe çözüm bulunsun ve acilen bir üst geçit ve mahalleye insani ihtiyaçlar sosyal tesisleri yapılsın" dedi.

Mahalle muhtarı eyleme tepki gösterdi, üst geçidin 15 gün içerisinde yapılacağını belirtti
Yapılan eyleme tepki gösteren Alpaslan Mahallesi Muhtarı Ali Köseoğlu ise "Ben üç senedir bu üst geçidin takipçisiyim. Burada 1520 gün içerisinde üst geçit yapılacak. Ben burada namus ve şeref sözü veriyorum. 1520 gün içerisinde üst geçit yapılacak. Eğer yapılmazsa gelin benim yakama yapışın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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