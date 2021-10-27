Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 556 gram eroin, 43 gram metamfetamin ile 380 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapıldığı tespit edilen Akdere, Boyacı, Yazıcık ve Şirinevler mahallelerindeki 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 556 gram eroin, 43 gram metamfetamin ile 380 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-27 13:14:32



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