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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ekonomimiz için önemli

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ekonomimiz için önemli


Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'e geldi. Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Tatar, "KKTC halkının refahı, mutluluğu ve ekonomisinin güçlenmesi için Gaziantep gibi bir yerdeki ziyaretim; yapacağım temaslar önemli" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği kentte ilk önce Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Tören mangası ile karşılanan Tatar, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Davut Gül ile bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Tatar, Başkan Fatma Şahin ile de görüştü.
'BAĞLARIMIZ DAHA DA GELİŞTİRİLMELİ'
KKTC ile Gaziantep arasında değerli bağların bulunduğunu ve 1974'ten sonra Kıbrıs'a giderek ekonomiye katkı veren insanların olduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:
"Türkiye'nin en fazla gelişmekte olan şehirlerinden Gaziantep; ticaret, sanayi ve eğitimiyle gurur vesilesi. Dolayısıyla buradaki gelişmişliğin fevkalade değeri var. KKTC'nin ekonomik mücadelesinde alt yapısının oluşmasında, sanayi bölgelerinin kurulmasında ve ticaretin gelişmesinde buralar ile ilgili bağlar var. Bağların geliştirilmesi, münasebetlerin arttırılmasının KKTC ekonomisine ve refahına büyük katkılar yapmaktadır, yapacaktır. Dolayısıyla aramızdaki bağların, münasebetlerin daha da gelişmesi gerekir. Bu iletişim çağında uçak seferleri, farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerinin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi, kültürel ve ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir. Dolayısıyla kardeşlik, dayanışma duygusunun aynı milletin soydaşları olarak bizlerin birlikte hareket etmesi güç kazandıracaktır. Milletimiz ve Türk ulusu için KKTC'de Doğu Akdeniz'deki varlığımızı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz."
'GAZİANTEP BAŞARI ÖYKÜSÜ OLAN BİR YER'
Gaziantep'in başarı öyküsüne sahip bir kent olduğunu aktaran Tatar, şöyle devam etti:
"KKTC halkının refahı, mutluluğu ve ekonomisinin güçlenmesi için Gaziantep gibi bir yerdeki ziyaretim; yapacağım temaslar önemli. Gaziantep başarı öyküsü olan bir yer. Son yıllarda sanayi ve ticaret başarılarıyla her türlü gelişmişliğiyle Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Bana verilen bilgilere göre, yılda 10 milyar dolara yakın ihracat potansiyeliyle muazzam bir başarıya imza atılmakta. Aramızdaki münasebetler, iş birliğinin gelişmesiyle her türlü yakınlaşmayla KKTC'ye olumlu yansıması, ekonomisinin güçlenmesi için turizm, eğitim ve diğer yatırımlarla buradaki başarıların KKTC'ye yansıması; en büyük temennim ve dileğim."DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ
2021-10-27 14:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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