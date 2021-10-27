Hastanede doğan bebeklere zıbın seti hediye edilecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doğacak bebeklere, 11 parçadan oluşan bebek hastane çıkışı zıbın seti hediye edilmesini kapsayan protokolü imzaladı. Başkan Fadıloğlu, “İnsanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

İlçe sınırları içerisinde dünyaya gelen tüm bebeklere puset armağan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gözlerini hayata açacak bebeklere, 11 parçadan oluşan bebek hastane çıkışı zıbın seti armağan edilmesini kapsayan protokole imza attı. Protokol; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı başkanlığında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli tarafından imza altına alındı.

"Kaynak bu milletin, millete hizmet ediyoruz"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Belediyecilik de bunu gerektiriyor. Başhekimimiz ile sohbet esnasında yeni açılan, aynı zamanda çocuk hastanesiyle birlikte de ihtiyaçları hasıl olunca özellikle acil doğuma gelen vatandaşlarımız mağdur olmaması için Şehitkamil Belediyesi olarak bunu değerlendirdik. Bu şekilde 11 parçadan oluşan yeni doğan setini bu şekilde protokol ile üniversitemize takdim etmiş oluyoruz. Üniversitemiz de kendi uygun gördükleri ihtiyaç sahiplerine bunları takdim etmiş olacak. Kurumlar arası iş birliğini en üst düzeyde tutma noktasında Kaymakamımızın başkanlığında bu tür faaliyetleri devam ettiriyoruz. Kaynak bu milletin, millete hizmet ediyoruz. Ben hayırlı olmasını diliyorum.”

"Önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu sözleri kaydetti:

“Gerçekten Şehitkamil Belediyemiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Daha öncede ilçe nüfus müdürlüğümüz ile de beraber bir protokol imzalamıştık. Orda, yeni doğan bebeklerimizin kimlik kartının çıkarılmasının akabinde, talep eden vatandaşlarımız hemen Nüfus Müdürlüğümüzde oluşturulan stanttan bebeklerimiz için sunulan puset takımları verilmeye başlamıştı. Bugün hem belediyemiz ile hem de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimimiz ile birlikte yeni doğan bebeklerimize yönelik zıbın takımı setleri ailelerimize verilecek. Bu önemli bir hizmet, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilecek bir hizmet. Tabi bu konuda da böyle bir ihtiyacın dile getirilmesinde ve bu konuda ihtiyacın dile getirildikten sonra bu soruna sahip çıkan ve bu sorunun çözülmesi için böyle bir ihtiyacın giderilmesi için bu konuda destek olan Belediye Başkanımıza, yine değerli Başhekimimize teşekkür ediyorum. Önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak. İlçemize, hastanemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Başkanımıza ve Başhekimimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

"İlk hediyelerini Belediye başkanımızdan alacaklar"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere bizim kültürümüzde yeni doğan bebekleri hediyelerle karşılarız. Bizim bebeklerimiz, ilk hediyelerini Şehitkamil Belediye Başkanımızdan alacaklar. Bebeklerimizi, son derece şık takımlar, çok güzel takımlarla karşılayacağız. Belki bebeklerin bir kısmı kardeşlerinden kalanlarla idare etmeye çalışıyordu. Ama biz onların ilk kıyafetlerini belediyemizin katkılarıyla yeni, cici kıyafetlerle karşılayacağız. Bunun için de Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

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