Başkan Mehmet Çıkmaz’dan 29 Ekim mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yılını kutladı.

Başkan Çıkmaz mesajında 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletin küllerinden yeniden doğuşunu sağlayarak devletimizin milli iradeyle yönetilmesini sağlayacak Cumhuriyeti kurduklarını hatırlatarak, "Dünya genelinde ülkeler arasındaki çekişmenin arttığı, ülkemize ve vatan toprağımıza yönelik art niyetli girişimlerin artarak devam ettiği, bağımsızlığımıza, milli birlik ve beraberliğimize yönelik uluslararası aktörlerin bitmek tükenmek bilmeyen oyunlarının arttığı şu günlerde her zamankinden çok birlik ve beraberlik içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılında yaklaşık yüz yıl önce tek vücut olan milletimizin aynı ruh ve inançla bundan sonraki süreçte de tek vücut olacağına ve bağımsızlığımıza, vatan topraklarımıza ve ülke bütünlüğümüze yönelik oyunları her defasında bozacağına inancım sonsuz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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