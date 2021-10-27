Ak Parti’den 29 Ekim kutlaması

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Cumhuriyetin kurluşunun 98 yıldönümünü kutladı.

Başkan Özkeçeci, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Millî Mücadelemizin,‘Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekli Hükûmeti, Cumhuriyettir.’ kanun maddesiyle ilan edilenCumhuriyetimizin 98. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Demokrasinin en gelişmiş şekli olan Cumhuriyet, millî egemenliği, millî iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden bir rejim olmakla birliktefiilen sona ermiş bir devletin, 1923 yılında çekilen onca acı sonucunda; vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla giriştiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen 98 yılda Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaya gayret etmiş,Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu azim ve kararlılığı; Türk tarihinde kara bir leke olarak anılan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde degöstererek demokrasimize yapılan her türlü saldırının karşısında durmuştur. Hiç şüphesiz zorlu mücadeleler ve yapılan fedakarlıkların bilincinde olan milletimiz, aynı inanç ve karalılıkla,milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak her geçen günbüyüyenekonomi, sağlık, eğitim, bilim, kültür gibi alanlarda yapılan atılımlar ile Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yükseltmeye ve yüceltmeye devam edecektir.

Bu gayret ve çabalarımızın neticesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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