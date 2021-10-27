Öğrencilere sağlıklı beslenme ve duygusal yeme semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Duygusal Yeme konulu seminerde Beslenme ve Diyet Uzmanı Işıl Canbolat öğrencilerle buluştu.

Sağlıklı yaşamın ön koşullarından birisi olan sağlıklı beslenme konusunu masaya yatıran GKV Özel Okulları öğrencileri düzenlenen seminerde konunun uzmanı Beslenme ve Diyet Uzmanı Işıl Canbolat’ı ağırladılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5.6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve GKV Özel Okulları PDR Birimi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Duygusal Yeme” seminerinde, Beslenme ve Diyet Uzmanı Işıl Canbolat, ergenlik dönemi gelişim özelliklerine ve duygusal yeme konularında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Sağlıklı beslenmenin dikkat ve motivasyon üzerindeki etkileri, diyet süreçleri, yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin yolları hakkında çeşitli açıklamalar da yapan Canbolat etkinliğin sonunda öğrencilerin konuyla ilgili sorularını da yanıtlayarak öğrencilerle karşılıklı bilgi alışverişi yaptı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet “İnsan yaşamı için sağlıklı beslenme en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bugün öğrencilerimizle Beslenme ve Diyet Uzmanı Işıl Canbolat’ı buluşturarak gerçekleştirilen seminerde özellikle ergenlik çağındaki bireylerin sağlıklı beslenme kurallarına nasıl uyacağı, sağlıklı beslenmenin kuralları ve ilgili daha birçok konuda söyleşi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de bir birinden farklı konularda öğrencilerimizi bilgilendirmek ve eğitimlerine katkı sağlamak için konuların uzmanlarını ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

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